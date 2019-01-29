«Фокусы силовых структур Украины»: В Крыму прокомментировали пропажу капитана «Норда» Владимира Горбенко

Первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс потребовал от украинских властей внести ясность на счет местонахождения капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Политик уверен, что это ни что иное, как очередные фокусы со стороны украинских силовых структур.

- Глядя на то, что происходит в Украине, ничего даже предположить нельзя. Единственное, что можно, что это действительно очередные фокусы, которые устраивают силовые структуры в Украине. Другого я себе не могу представить, что там происходит и почему. Но самое главное, что человек незаконно удерживается силовыми структурами Украины и незаконно привлекается украинскими властями к уголовной ответственности. Я думаю, что в конце концов нужно какие-то решения принимать в отношении этой власти. Для того, чтобы поставить их на место, зарвавшихся негодяев, должно прийти то правительство, которое будет адекватно реагировать на то, что происходит в мире, - подчеркнул Фикс.

Он добавил, что сейчас в установлении местонахождения Владимира Горбенко задействованы правоохранительные органы и министерство внутренних дел Российской Федерации.

Напомним, капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко пропал в субботу, 26 января. По словам родных, он вышел из дома и не вернулся, после этого связь с ним прервалась. Тревогу забил 28 января его адвокат Максим Могильницкий.

Он отметил, что капитан таким образом исчезает уже не впервые. Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя.

На Украине Горбенко ожидает суда, из СИЗО его выпустили под залог, он живет у родственников и еженедельно ездит в Херсон, отмечаться у следователя СБУ, который ведет его дело.

Его обвиняют на Украине сразу в двух уголовных преступлениях - в "умышленном нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории" - так на Украине называют Крым после вхождения полуострова в состав России, а также в незаконном рыбном промысле "с целью нанесения вреда интересам Украины" (ч. 1 ст. 249 и ч 2. ст. 322-1 УК Украины).

На 1 февраля назначено очередное судебное заседание в Оболонском районном суде Киева. Дело передали в суд уже довольно давно для рассмотрения по существу, однако начало слушаний все откладывают. Уже несколько раз назначенные ранее заседания переносили.

Остальные девять моряков "Норда" уже вернулись домой, в Крым. Двоим удалось улететь в Минск, а оттуда через Москву - в Крым. Еще семерых обменяли на украинских браконьеров, который оймали на полуострове летом.

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