2019-02-21T11:51:30+03:00
Политика

"У нас нет никаких секретов": министра иностранных дел Украины пригласили посмотреть, как живет Крым

На полуострове прокомментировали заявление Климкина о том, что регион стал "более украинским"
Александра КОРШУНОВА
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Государственный совет Республики КрымГосударственный совет Республики КрымФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Министр иностранных дел Украины Павла Климкин недавно заявил о том, что пять лет назад Крым был недостаточно украинским. При этом он подчеркнул, что и более русским за "время оккупации" он не стал.

- Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца, - уверен министр.

В свою очередь в Крыму на такое заявление Климкина ответили приглашением в гости на на полуостров. Депутат Госсовета РК Юрий Гемпель подчеркнул, что в регионе его встретят, все расскажут, а также покажут, как живет российский Крым.

- Хочется выразить огромную благодарность господину Климкину за то, что он так активно пиарит крымские вопросы. Он постоянно отслеживает все иностранные делегации, которые прибывают к нам из Европы. Плюс ко всему он часто выступает и в МИД ФРГ, внося протесты, угрожая нашим друзьям из других стран, политикам и общественным деятелям. В части, что Крым стал более украинским… Наверное, министр ошибается. Крым российский навсегда, и он вернулся в состав РФ только по волеизъявлению наших граждан, - выразил свое мнение Гемпель.

По его словам, Климкину нужно приехать в Крым и посмотреть, как динамично развивается регион, насколько жители республики сегодня чувствуют себя в России комфортно.

- Мы его встретим, все покажем и расскажем, у нас секретов никаких нет, - отметил депутат.

Гемпель рассказал, что в ближайшее время на полуостров прибудут делегации из Германии, Норвегии, Австрии.

Напомним, в Крыму прокомментировали заявление МИДа Украины о переселении россиян на полуостров. Тогда соседнему государству посоветовали заниматься внутренними проблемами собственной страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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