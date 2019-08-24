2019-08-24T14:18:59+03:00
Общество

"Это к счастью": Юлия Чичерина прилетела в Крым и восхитилась стаей дельфинов под Карадагом

Певица выступит на площадке фестиваля Koktebel Jazz Party
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Юлия Чичерина/InstagramФото: Юлия Чичерина/Instagram
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Певица Юлия Чичерина прилетела в Крым на фестиваль Koktebel Jazz Party. В первый же день на полуострове она отправилась на морскую прогулку в районе Карадага и увидела там целую стаю симпатяг-дельфинов. Певица восприняла это как добрый знак.

- Дельфины - это к счастью, к удаче! Они - разумные существа, и, по большому счету, им кроме моря ничего не нужно!

Певица искупалась на фоне сказочных видов Карадага. Фото: Юлия Чичерина/Instagram

Певица искупалась на фоне сказочных видов Карадага. Фото: Юлия Чичерина/Instagram

Юлия - известная зоозащитница, и у нее дома целый зоопарк: есть даже лошадь и северный олень. Певица нередко в путешествия с собой берет и своего любимца овчара Рекса, но в этот раз питомец остался дома.

- В Крым я прилетела без Рекса, - рассказала КП-Крым Юлия Чичерина. - Если в машине еду, то он со мной. А сейчас на самолете прилетела, пришлось бы собаку в багаж сдавать.

Также певица отметила, что Крым становится все лучше и лучше.

- Я приехала сюда в марте (в 2014 году, - Авт.), и я вижу, как все развивается, расцветает… Круто, я люблю Крым. Это жемчужина России, - улыбаясь, говорит певица.

Певица исполнит хиты на сцене джаз-фестиваля Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Певица исполнит хиты на сцене джаз-фестиваляФото: Галина КОВАЛЕНКО

Юлия Чичерина в Коктебеле на фестивале исполнит известные песни "Жара", Ту-лу-ла" и другие. Все эти хиты впервые прозвучат в джазовой аранжировке. Успех обеспечен: когда Чичерина репетировали утром, то отдыхающие забыли про море, бросили купаться и подтянулись поближе к открытой эстрада.

Джаз-фестиваль проходит в Коктебеле с 2003 года. В этом году с 23 по 25 августа выступят музыканты из США, Франции, Сингапура и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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