2019-08-25T18:59:12+03:00
Общество

На отдых в Крым прилетела бортпроводница рейса «Москва – Симферополь», который экстренно сел в поле

Для Надежды Вершининой подготовили интересную программу
Александра КОРШУНОВА
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Девушка отдыхает в поселке Черноморское. Фото: группа Вконтакте "Итальянская деревня"Девушка отдыхает в поселке Черноморское. Фото: группа Вконтакте "Итальянская деревня"
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В Крым на отдых приехала бортпроводница Наталья Вершинина. Именно этот героический экипаж «Уральских авиалиний» 15 августа спас больше 200 человеческих жизней во время нештатной посадки. Самолет,который летел из Москвы в Симферополь, приземлился прямо в кукурузном поле.

Девушка отдыхает в поселке Черноморское. Туда она прибыла, воспользовавшись одним из семи подарочных сертификатов, которые вручили всем членам экипажа.

Бортпроводницу тепло встретили на полуострове. Директор управляющей компании, которая преподнесла сертификаты на отдых, Вячеслав Степаненко сказал, что восхищен действиями экипажа.

Он также подчеркнул, что сотрудники комплекса отдыха сделают все возможное, чтобы окружить девушку заботой и вниманием.

- Для Надежды подготовлена интересная программа. Она предусматривает посещение самобытных туристических объектов Западного Крыма - одного из лучших курортных мест полуострова, где самая чистая вода и особенный микроклимат, - рассказали организаторы отдыха.

Напомним, 15 сентября самолет, следовавший рейсом "Москва (Жуковский) - Симферополь", экстренно сел в Подмосковье. На борту находилось 229 человек.

Во время взлета в двигатели попала стала птиц. В итоге пилот принял единственное верное решение: менее чем через минуту он посадил самолет на ближайшем кукурузном поле. Чудом обошлось без жертв, а госпитализация понадобилась только одной пассажирке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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