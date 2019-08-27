Почему в Крым везут помидоры из Подмосковья и Дагестана

Красные, желтые и черные - какого только цвета томатов на свете не бывает. Время помидоров настает в августе, когда начинается массовый сбор урожая.

Помидор - это очаровательный свежий салат на тарелке, прекрасное дополнение к душистому шашлыку. Про зимние заготовки и вовсе разговор отдельный: соки, лечо, кетчупы и просто плоды, маринованные целиком - напомнят промозглой зимой о жарком лете и наполнят рацион приятными вкусовыми ощущениями и витаминами. Вывод один - надо брать! Итак, почем помидоры в столице Крыма?

ПОЧЕМ НА РЫНКЕ

Девиз для похода на рынок один: больше, дешевле и вкуснее.

На симферопольском «Привозе» ряды красные, как крымские горы весной от цветущих маков: теплая и солнечная погода на Крымском полуострове как нельзя лучше подходит для томатов.

Разные сорта и разные цены.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Откуда такая красота? - цепляет глаз прилавок, где несколько сортов томатов.

Разные формы, расцветки и цена.

За «черного принца» просят 130 рублей за кило, желтый - «апельсин» чуть подешевле -100 рублей, красный крупный - 50 рублей и мелкая «сливка» от 35 до 45.

- Местные мы, из Джанкоя, - приветливо отвечает симпатичная девушка. - Берите и даже не сомневайтесь - все же через ветлабораторию проходит.

Продавцов много, а вот с покупателями явный напряг: солнце шкварит за +35 и народ предпочитает отсиживаться дома под кондиционером или же валяться на морском берегу.

Вот и получается, что идешь по коридору, с двух сторон прилавки и машины, и купаешься во внимании страждущих сбыть с рук свой товар.

Выбираю бравых молодцев, у которых помидоры упакованы в одинаковые картонные ящики.

- Вкусный, спелый, сладкий, как персик! Всего 45 рублей за килограмм, - предвосхищая вопрос сообщают парни.

Вопрос о месте сбора урожая чуть убавляет восточной цветистости в их речи.

- С Дагестана привезли, - признаются они.

Вопрос - зачем вести в Крым помидоры с Кавказа, ведь это полторы тысячи километров?

КАКИЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ

Иду в супермаркет. Опять бюджетная «сливка», высокомерные по цене «черри» и еще много томатов не со столь ярко выраженной «породой». Откуда привезли все это многообразие на ценниках не прописано.

- Откель?! - наседаю на мужчину, выкладывающего овощи.

- Наши, крымские, откуда же.

Всматриваюсь, не доверяя своим глазам, достаю очки, и аж присвистываю от неожиданности: вот это номер! «Растем рядом! Свежие овощи из Подмосковья» - написано на ящиках.

Покупателей не смущает, что томаты выросли в Подмосковье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ничего себе, рядышком! Кавказский рекорд побит бравыми огородниками из окрестностей белокаменной, как говориться от нашего стола, к вашему. Хотя цена вполне съедобная - 45 рублей.

Но здесь же можно найти томат по 120 рублей за кило, есть по 35 и по 60. Причем покупателей в супермаркете больше, чем на рынке. Возможно потому, что в торговом зале прохладно и уютно - кондиционеры работают на всю мощность.

ЗВОНОК

В МИНСЕЛЬХОЗ…

- Лето выдалось дождливым, что вызвало заболевание фитофторой, - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Крым. - Вдобавок овощи, в том числе и помидоры, были повреждены сильным градом. Все эти факторы повлияли на снижение урожайности и производства томатов.

И СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ…

- Берите у нас с поля, - предложил Александр Епифанов, крымский сельхозпроизводитель. - Поля у нас в Красногвардейском районе, всего 80 километров от Симферополя. Сейчас отдаем мелкие засолочные сорта по 17 рублей. Хорошие, сладкие и все прямо с грядки! На рынке и в магазинах все продают с наценкой, а у нас напрямую, без посредников, и поэтому в два раза дешевле.

МНЕНИЕ

Виктор РЕУТОВ, директор Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского:

- Экономических факторов для того, чтобы местные овощи были такими дорогими нет. Даже если взять проблему орошения, то она не стоит так остро, потому что цены на воду на полуострове не выше, чем в целом по России. Мое мнение, что просто в стоимость овощей, как и туристических услуг, включают цену бренда «Крым». Ценообразование идет по принципу: местное, крымское не может быть дешевым и проигрывать в цене привозному. А в цену привозного входят транспортные расходы.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Как выбрать томаты

Ирина Третьяк, агроном агрохозяйства:

- Брать лучше местную продукцию - этот закон относится ко всему, и помидоры не исключение. Прежде всего, нужно определиться, что вы с ними будете делать - есть сорта салатные, есть для засолки, бывают и такие, с которых лучше всего варить лечо или томатную пасту.

Томаты нужно уметь выбирать.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Стоит запомнить несложные противопоказания для покупки. Сначала включаем визуальный контроль: если то место, где томат крепился к стеблю, зеленое, то он дозревал уже после уборки, а значит надеяться на аромат и вкус не стоит. Вдобавок слишком плотная или толстая кожица - показатель применения нитратов и другой химии. Такой же диагноз можно поставить и плодам, у которых под кожицей прорисовываются зеленоватые разводы. Должен насторожить и чрезмерный блеск на помидорах - это результат обработки парафином или веществами на основе воска. Смыть водой их нельзя, а вот получить расстройства желудка - запросто.

Обоняние, то есть нос, поможет выявить кислый запах, что говорит о том, что томат уже начал подгнивать. Если же плод вообще не имеет специфического аромата или он очень слабый, то и вкус тоже будет ни о чем. Томат растили с применением самой разнообразной химии.