2019-08-28T20:41:16+03:00
Общество

В Еваторию на фестиваль «Солнечный остров-2019» приедет Дмитрий Харатьян

«Комсомолка» подготовила полную программу мероприятий с 31 августа по 5 сентября
Надежда ДАЦЮК
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В прошлом году актер приезжал вместе с женой и сыномВ прошлом году актер приезжал вместе с женой и сыномФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Евпатории с 31 августа по 5 сентября пройдет третий Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Участников ждут творческие встречи, презентации и мастер-классы от актеров театра и кино и деятелей искусств.

Это площадка для развития юных талантов, которые получат опыт от мастодонтов киноиндустрии.

Церемония открытия фестиваля пройдет 31 августа в 18.30 на Театральной площади. По «красной дорожке» пройдут почетные гости фестиваля - народный артист России Дмитрий Харатьян, актриса Марина Майко, заслуженный деятель искусств России, писатель, драматург Аркадий Инин, народная артистка России Ирина Муравьева, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и другие.

1 сентября в 19.00 пройдет творческий вечер Ирины Муравьевой в театре имени А.С. Пушкина. Вход на мероприятие платный, билеты можно купить в кассе театра.

2 сентября в 19.00 в том же театре юные артисты театральной студии «Школа гардемаринов» покажут спектакль «Поверь в мечту!».

5 сентября в 18.00 в городском театре им. Пушкина состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение победителей, демонстрация фильма закрытия.

Каждый вечер с 1 по 4 сентября в 20.00 в сквере Героев Чернобыля будет организован кинотеатр под открытым небом к столетию советского кино «Золотая киноколлекция Ялтинской киностудии».

Также в дни проведения фестиваля в кинотеатрах «Ракета» и «Максимум Кино» покажут анимационные и художественные фильмы. Затем учащиеся евпаторийских школ выберут лучшие кинокартины в номинациях полнометражные художественные и анимационные фильмы.

В этом году будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию открытия фестиваля на портале «Культура.РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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