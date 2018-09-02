Красавчик! Вылитый отец: В Евпатории появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело фурор
Секс-символ 80-тых Дмитрий Харатьян, ставший мечтой многих девушек после роли Алеши Корсака в «Гардемарины, вперед!», второй год подряд приезжает на полуостров в роли президента кинофестиваля детского кино «Солнечная страна».
В это раз он был не один, а с женой Мариной и сыном Иваном.
- Красавчик! Вылитый Харатьян, - стоило ступить актеру на пару с сыном на традиционную красную дорожку, как тут же из толпы послышались восторженные возгласы, а затем и смелые предположения. - Наверное, он и сыграет сына Алеши Корсака в «Гардемаринах-4».
Сам Харатьян одет в темный костюм и светлую рубаху, а сын, как и положено молодому человеку – джинсы и довольно пестрый верх.
Отлично выглядит и Марина Майко – супруга актера. Но фанаты большей частью не признали в стройной светловолосой девушке маму 20-летнего Ивана Харатьяна. А может просто не захотели посмотреть правде в глаза: их кумир женат на прелестной женщине и счастлив в браке.
Подтянутая и спортивная троица энергично промаршировали по дорожке и буквально взлетела по ступеням на сцену.
Михаил Мамаев очень хорошо выглядит.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Порадовал Евпаторию своим присутствием и другой герой известной кинотрилогии про гардемаринов. Появление на красной дорожке актера Михаила Мамаева ( Никита Оленевв фильме «Виват, гардемарины!) тоже не прошло незамеченным.
Гардемарин, несмотря на свои 50+, не утратил своего былого очарования: свеж и полон энергии. Евпаторийской жаре он решил противостоять белоснежными одеждами.
Михаил Мамаев много времени уделяет делам.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Актер, как только занял место с имровизированном зале перед сценой, тут же все внимание переключил на сотовый - видимо хлопоты и заботы не отпускали его и возле моря.
Зной сказался и на выборе Ольги Машной (Софья Зотова «Гардемарины, вперед!»).
Ольга Машная оделась легко, чтобы не было жарко.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Милая и обаятельная актриса явилась на публике в легком светлом балахончике и золотистых шлепках.
- На фею похожа, - умилились фанаты.- Волшебница из детской сказки!
Известный режиссер Светлана Дружинина, создательница трилогии «Гардемарины», как положено ее солидному возрасту, чинно прошлась под ручку с супругом Анатолием Мукосеем (народный артист РФ, оператор).
Светлана Дружинина и Анатолий Мукосей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Пару зрители встретили громкими аплодисментами.
Супруги теперь много времени будут проводить на полуострове - в октябре в Крыму и Севастополе начнутся съемки киноленты "Гардемарины-4"
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