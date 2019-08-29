"Артисты страдают из-за маразма": В Крыму не поддерживают травлю украинской певицы из-за поездки на полуостров

Украинская певица Алина Паш после выступления на День независимости Украины перед президентом Владимиром Зеленским подверглась критике со стороны общественности. СМИ незалежной нашли информацию, что исполнительница ездила в Крым после 2014 года и в Москву.

Певица рассказала в соцсетях, что в 2015 году действительно была на территории Крыма, ездила к родственникам членов команды на свадьбу.

- Если я нарушила законодательство Украины - готова ответить по закону, но не готова ответить перед обществом за это как артистка. Это было за три года до создания проекта Алина Паш. Всю ответственность публичного человека я осознаю, - написала Алина.

Второй раз она посещала Россию в 2017 году. Ездила в Москву как частное лицо по личным обстоятельствам и фотографировалась на Красной площади.

Алина Паш сообщила, что после выступления на Майдане ее родные и близкие начали получать в свой адрес угрозы.

- Угрожать моим родным и близким у вас нет права. По закону Украины вы за это несете уголовную ответственность. А если вы все-таки думаете, что избиение женщины изменит ситуацию в стране - приходите после концерта, - завершила свое обращение певица.

Политолог Владимир Джаралла отмечает, что травля деятелей культуры показывает, что националисты на Украине никуда не исчезли.

- Для них нормализация отношений - это политическая смерть, потому они пробуют силы на второстепенных фигурах – артистах, исполнителях, актерах, чтобы в свое время атаковать первых. Также надо забывать, что националисты - инструмент в руках западных сил, которые расценивают их как рычаг влияния на украинскую политику. Потому этот скандал лишний раз напоминает, что для возвращения к нормальным отношениям с Россией Украине еще предстоит пройти большой путь.

КСТАТИ

Это не первый случай, когда украинские исполнители подвергаются нападкам из-за посещения Российской Федерации или гастролей по России. Так, весной этого года во время финала национального отбора «Евровидение-2019» на Украине разразился скандал. Ведущий задал провокационный вопрос «чей Крым» дуэту Anna Maria. Дело в том, что девушки – дочери зампредседателя правительства Крыма и руководителя Аппарата Совета министров РК Ларисы Опанасюк. Анна и Мария ответили, что соблюдают украинские законы, но если бы встал выбор – конкурс или родители, то предпочтение девушки отдали бы, конечно, родным. Кроме того, выигравшую национальный отбор певицу Maruv обвинили в том, что она дает концерты в России. В итоге от Украины на «Евровидение-2019» не поехал никто.

МНЕНИЕ

Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма:

- Мы продолжаем наблюдать процесс, когда из-за тех маразматических настроений, которые сформировались сегодня в украинском обществе и политикуме, действительно страдают деятели культуры. В этом смысле наблюдается серьезное нарушение прав людей, связанных со сферами, которые с политикой вообще никак не пересекаются. Мы знаем, что на Украине кандидатов, которые должны были участвовать на «Евровидении-2019», не было, поскольку там все это было предано политической окраске. В незалежной осуждают даже факт поездки в Крым в качестве туриста.

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