2019-09-02T20:38:08+03:00
Общество

День знаний-2019 в Крыму и Севастополе: В первый класс пошли около 29 тысяч детей

96,7% учеников получают образование на русском языке
Надежда ДАЦЮК
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544 школы полуострова приняли первоклашек544 школы полуострова приняли первоклашекФото: Виталий ПАРУБОВ
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Сегодня, 2 сентября, в Крыму и Севастополе прозвенел первый звонок. Школы полуострова приняли около 29 тысяч детей.

В школе №3 Симферополя станцевали вальс Фото: Виталий ПАРУБОВ

В школе №3 Симферополя станцевали вальсФото: Виталий ПАРУБОВ

В первый класс в этом году пошли 23,7 тысячи крымчан, рассказали в пресс-службе министерства образования Крыма. Всего в школах Крыма учатся больше 200 тысяч детей. 96,7% детей получают образование на русском языке, 3,1% - на крымскотатарском и еще 0,2% - на украинском.

Первоклассница дала первый в 2019 году звонок Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первоклассница дала первый в 2019 году звонокФото: Виталий ПАРУБОВ

В Севастополе впервые в школу пошли больше пяти тысяч, в городе-герое работает 67 школ. В пресс-службе правительства города сообщили, что всего в общеобразовательных учреждениях будет учиться около 46 тысяч детей.

На площади Нахимова в Севастополе прошло торжественное возложение цветов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На площади Нахимова в Севастополе прошло торжественное возложение цветовФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ученики разных школ Севастополя возложили цветы к Вечному огню Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ученики разных школ Севастополя возложили цветы к Вечному огнюФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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