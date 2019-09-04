Бархатный сезон-2019 в Крыму: лучшие пляжи для отдыха в сентябре

В Крыму продолжается курортный бум. Вода в море еще теплая, да и погода радует солнечными днями. Самое время открывать бархатный сезон-2019. «Комсомолка» подготовила топ-5 самых лучших пляжей Крыма в 2019 году, на которых можно отдохнуть всей семьей. Можно отправиться в любой уголок полуострова дикарями с палаткой или провести время с комфортом на набережных, где «все включено».

Массандровский пляж, Ялта

Это одна из лучших прибрежных зон не только на ЮБК, но и по Крыму. Пляж несколько лет получает сертификат «Голубой флаг», который подтверждает качество – чистоту, безопасность и комфорт купания. Здесь развитая инфраструктура – можно найти кафе на разный кошелек, также в пляжной зоне есть шезлонги, зонтики, столики, можно взять в аренду бунгало. Вход на пляж свободный, а вот за удобства придется доплатить. Кстати, парковка около пляжа бесплатная. Большой плюс бархатного сезона-2019 в Крыму – людей меньше, а соответственно можно найти больше парковочных мест. К пляжу можно спуститься по лестнице, которая находится в начале улицы Дражинского. Если хотите добраться общественным транспортом, садитесь на автобусы № 132, 122, 109 от центра города или на маршрутки № 21, 22, 44. Выходить нужно на остановке «Вещевой рынок».

Массандровский пляж в 2018 году стал лучшим в РоссииФото: Архив КП

Золотой пляж, Феодосия

Это, пожалуй, самый протяженный пляж восточного побережья Крыма. Он растянулся на 15 километров вдоль Керченского шоссе от Феодосии до Приморского. Свое название он получил, потому что берег выложен мелкими ракушками, что и дает пляжу характерный золотистый цвет. Большой плюс - места здесь хватит всем! Ни летом, ни в сентябре, вам не придется искать уединенное местечко для отдыха. Пляж разделен на несколько зон - оборудованные участки Disco117 и «Алые паруса» и дикие места. Золотой пляж подходит для отдыха с маленькими детьми – зона захода в море пологая, поэтому хорошо прогревается вода. Добраться до него можно из Феодосии на маршрутках №4 или 4Б.

Золотой пляж растянулся на 15 километров. Фото: multitour.ru

Беляус

Райское место, «крымские Мальдивы», «местный Баунти». Как только не называют этот пляж местные из-за широкой береговой полосы, пологого берега, белого песка и кристальную воду с бирюзовым отливом. Разве что, пальм здесь нет. Здесь можно отдыхать всей семьей, но учтите, что это место – далекое от цивилизации, здесь в основном нет шезлонгов, зонтов, кафе и других удобств. Зато можно хорошо разместиться с палаткой – места хватит всем. Берите пляжные принадлежности – и вперед. Беляус расположен в 24 километрах от Черноморского. Правда, прямых рейсовых автобусов от города нет. Можно доехать до поселка Знаменское или Окуневка, а дальше поймать попутку.

На Беляусе широкие песчаные пляжи, чистое море и минимум отдыхающих. Фото: Екатерина Евдокимова

Тарханкут

Это одно из самых живописных мест для отдыха. Побережье западного Крыма подойдет любителям дикого отдыха и дайверам.

Цена на погружение с аквалангом - от двух тысяч рублейФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Ветер образовал на крутых склонах ниши, гроты, арки и тоннели. Основные достопримечательности Тарханкута - чаша и грот Любви грот Любви, Джангульское побережье, древнегреческий город Калос-Лимен, а также Большой и Малый Кастель. Всю эту красоту удобнее всего созерцать с гидроскутера, яхты или небольшой лодки. Есть здесь и пляжи – вас ждет чистое море и мягкий песок. Дайверы здесь тоже не заскучают – на глубине 12 метров в районе мыса Большой Атлеш есть подводный музей под названием «Аллея вождей». Лучше всего добираться на Тарханкут на машине. Ваш пункт назначения - поселок Оленевка.

Тарханкут - одно из лучших мест в Крыму для отдыха дикарямиФото: Архив "КП"

Лазурный берег, Евпатория

Пологий берег, песок и развитая туристическая инфраструктура каждый сезон привлекает поклонников этого пляжа. Здесь могут найти занятие по душе и взрослые, и дети. На территории есть душ, туалет, кабинки для переодевания, теневые навесы, спасатели, места для курения и Wi-Fi. Правда, за вход на пляж придется заплатить 35 рублей за день (для детей до 7 лет вход бесплатный). Любители активного отдыха тоже найдут, чем заняться: у воды есть надувные горки, бассейны, батут, а еще площадка для игры в волейбол. За шезлонг, матрац или зонт придется доплатить от 50 до 500 рублей.

На пляже «Лазурный берег» есть бесплатные питьевые фонтанчикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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