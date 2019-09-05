Отдых в Крыму в сентябре 2019: цены, отзывы, погода

С окончанием лета курортный сезон в Крыму не заканчивается. Солнечная погода и теплое море делает отдых в Крыму в сентябре 2019 комфортным. Первый месяц осени по праву считается четвертым месяцем лета и началом бархатного сезона на полуострове. В это время становится спокойнее, ведь основная масса туристов уже отгуляла отпуска, а по завершении лета отдыхать едут пары без детей, пожилые люди и просто любители уединенного отдыха.

По данным сервиса Biletix, Крым – один из самых популярных направлений в России по бронированию авиабилетов на осень. Правда, на первом месте Сочи. Туристы заботятся о путешествии заранее и бронируют билеты за 71 день.

В основном офисный наряд на пляжный стиль в сентябре хотят сменить жители крупных городов. Отдохнуть от трудовых будней хотят жители Москвы (41% бронирования), Санкт-Петербург (12%), Тюмень (7%), Казань (4%) и Екатеринбург (4%). Средний чек авиабилетов на поездку туда-обратно составляет 12 322 рубля.

По данным туристического портала Крыма, основная группа туристов отдыха в Крыму в сентябре- 2019 – это люди возраста 55-60 лет (16,6%), 50-55 лет (13%) и 60-65 лет (12,4%). В то время как летом приезжают отдыхающие возраста 30-35 лет. В среднем они будут отдыхать на полуострове 13 дней.

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ СНИЗИЛИСЬ

Цены на авиабилеты уже начали падатьФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стоимость авиабилетов в Крым уже начинает падать, хотя многие едут отдыхать в Крым в сентябре 2019. Если в конце августа из Москвы в Симферополь и обратно можно прилететь за 10 тысяч в среднем, то уже в середине сентября можно снизить эту статью расхода до 7 тысяч. Правда, билеты нужно покупать хотя бы за две недели, иначе цена будет выше.

ПОГОДА РАДУЕТ: ДНЕМ БУДЕТ ДО 28 ГРАДУСОВ

Отдых в Крыму в сентябре 2019 привлекает туристов уединением и комфортомФото: "КП" Архив

Сентябрь в Крыму обещает быть нежарким и комфортным. С 5 сентября станет немного прохладнее, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем воздух прогреется до +25-28 градусов. Ночи будут недушными, но в море в темное время суток уже не искупаешься – будет всего 15-17 градусов. В первую половину сентября будет преимущественно солнечно, а после начнутся дожди. Но не каждый день, так что времени насладиться отдыхом еще предостаточно.

Температура морской воды в начале сентября тоже комфортная. В Черном море в районе берегов Феодосии, Евпатории, Алушты, Ялты и Севастополе вода теплая – до +24 градусов, чуть холоднее в Евпатории - до +23 градусов и в Черноморском – до +22. В Азовском море до +24 градусов.

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ УПАЛИ

Традиционно с первых чисел сентября и крупные отели, и мелкие средства для размещения туристов снижают цены в среднем на 30%. Например, если три ночи отдыха в четырех-пятизвездочном отеле в Ялте на двоих в июле стоили от 100 тысяч рублей, то сейчас можно уложиться и в 55-75 тысяч.

- В конце августа у нас был спад по количеству туристов, потому что многие разъехались к 1 сентября. А вот с 3 числа загрузка на уровне августа, - рассказал главный менеджер пятизвездочного отеля в Ялте Александр Загорский. - Цены в сентябре у нас более демократичные, чем в августе. Снижаем их на 30% в среднем, так как понимаем, что погода может подкачать. А вот уровень услуг оставляем тот же.

ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ ОБ ОТДЫХЕ В КРЫМУ В СЕНТЯБРЕ

Лина:

Каждый год езжу в Крым в сентябре, в Алушту, но не на отдых, а по работе на ежегодную конференцию.. Сроки плавающие по сентябрю, зато могу погоду наблюдать уже на протяжении нескольких лет. Заметила такую тенденцию, что обычно стоит очень неплохая погода числа до 8-10 сентября, потом резко портится от недели до двух недель и начинается бархатный сезон. Жары уже нет сильной, но погода стоит хорошая числа с 18-20 сентября. В прошлом году была вообще хорошая в начале октября. Мы купались и загорали, я сгорела даже. Море 22 градуса было и воздух 25-26 градусов.

Марина:

- Отдыхали в Крыму с 28 августа по 17 сентября в прошлом году. Это был худший отдых в нашей жизни. Я не буду сравнивать Крым с турецким побережьем или другими западными курортами. Но в сравнении с курортами Краснодарского края это полное безобразие. Сервис-0, инфраструктура-0. Кругом грязь, свалки и бурьян выше головы. А цены действительно "ненормальные": персики 200 рублей за кг, у нас в Сибири 120. Экскурсии - вообще тихий ужас. Такой ужасной организации не видела нигде в России (обещала не сравнивать с заграницей). А самое обидное, что они даже слушать никого не хотят. У них один ответ: не нравится - не приезжайте.

Максим:

- Год на год не приходится, мы часто ездили в сентябре. Знаю, что в 2018 году и в позапрошлом было прохладно. Нас в 2013 году чуть не смыло и не сдуло. Погода была - просто жуть, причем даже к середине сентября не наладилась, а на ЮБК вода 16 сентября была 15 градусов. В Севастополе в первых числах сентября вода остыла до 18 градусов, дальше было еще холоднее. В 2010 году была отличная солнечная погода в начале сентября, но вода градусов 19, для меня это холодно. А погулять - самое то. Возможно, отдых в Крыму в сентябре-2019 порадует туристов.

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