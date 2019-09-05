2019-09-05T18:48:36+03:00
Политика

«И нашим, и вашим»: в Крыму оценили заявление Собчак о необходимости «вернуть» полуостров Украине

Телеведущая в очередной раз сказала, что воссоединение с РФ было незаконным
Надежда ДАЦЮК
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Ксения уже не первый раз делает антикрымские заявленияКсения уже не первый раз делает антикрымские заявленияФото: Олег ЗОЛОТО
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Телеведущая Ксения Собчак пытается усидеть на двух стульях. Такое мнение «Комсомольской правде - Крым» высказал политолог Владимир Джаралла после ее очередного высказывания на тему принадлежности Крыма.

Экс-кандидат в президенты России приехала на Украину и, 5 сентября, отвечая на вопросы местных журналистов, заявила, что властям незалежной нужно налаживать отношения с Россией и «постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». При этом Собчак подчеркнула, что считает незаконным присоединение полуострова к РФ и сказала, что территория «должна быть возвращена».

Также телеведущая допустила проведение референдума в Крыму, но сказала, что это сложный вопрос, потому что на полуострове много русскоговорящего населения.

- Попытки усидеть на двух стульях всегда смешны, а позы - неудобны. Госпожа Собчак, тем не менее, старается освоить это искусство, в простонародье именуемым «и нашим, и вашим», - выразил КП-Крым свое мнение Владимир Джаралла. - Меня в этой ситуации удивляет странная нелогичность либеральной общественности: в других ситуациях они вопят о правах человека и интересах людей как высшем приоритете, но на крымчан у них это не распространяется.

Владимир Джаралла отметил, что многочисленные антикрымские заявления связаны в том числе, и с бездействием крымских властей.

- Высказывания этой публики являются нарушением закона, попадают под действие Уголовного Кодекса. Или, как минимум, могут быть темой для изучения в органах прокуратуры. Но никакой деятельности крымские чиновники, ответственные за гуманитарные вопросы в этом направлении, не ведут. Уже не говорю, что некоторые политические партии, зарегистрированные в минюсте РФ, официально отказываются признавать Крым в составе России и заявляют, что вести здесь деятельность не будут. Понятно, что Собчак в силу ее происхождения и биографии «закон не писан», но на остальных эта исключительность от закона не распространяется, а потому было бы полезно сделать эту «политическую акробатику» на разных «политстульях» им весьма проблематичной, - заключил политолог.

Ранее Собчак уже говорила, что считает Крым украинским с точки зрения международного права. В 2017 году светская львица в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» назвала крымский референдум 2014 года фальшивым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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