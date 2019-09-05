Выборы в Госсовет Крыма 2019: Чем запомнился первый парламент республики

В это воскресенье, 8 сентября, крымчанам предстоит выбрать 75 депутатов Государственного совета Республики Крым: 50 по единому округу и 25 по одномандатным округам. Выбирать есть из кого – списки своих кандидатов подали 8 партии, не считая самовыдвиженцев-мажоритарщиков.

Предыдущие выборы в Госсовет Крыма были первыми в новейшей истории полуострова. Они, напомним, состоялись 14 сентября 2014 года, меньше чем через полгода после возвращения полуострова в состав России. Явка составила почти 54%, а избирательный порог преодолели только две партии: «Единая Россия» и «ЛДПР».

Довольно ожидаемо, что тогда «Единая Россия» получила больше 70% голосов. Ближайшие конкуренты из «ЛДПР» сумели получить только 8,49%. Выходит, что крымский госсовет первого созыва получился почти однопартийным.

В 2014 году на новоизбранный парламент возлагались большие надежды и большая ответственность. Спустя пять лет КП-Крым выяснила у политических экспертов и общественных деятелей, чем же запомнился крымчанам первый состав Госсовета РК.

Интеграция Крыма в состав РФ

Это, пожалуй, главное достижение Госсовета республики первого созыва.

- Парламент совершил гигантскую работу по адаптации полуострова к российским правовым нормам. Ведь многие российские законы были адаптированы к имеющимся крымским реалиям, - говорит КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Согласен с этим и другой политический эксперт Николай Филиппов. По его словам, организовать переход Крыма из состава одного государства в другое – уникальный опыт, аналогов которому не найти.

Деньги и послабления

Еще одной важной победой парламентариев, считает Владимир Джаралла, совместно с исполнительной властью, стало аннулирование долгов перед украинскими банками и возвращение крымчанам денежных вкладов.

- К тому же Госсовету удалось выстроить работу с федеральным центром и, как следствие, договориться о некоторых послаблениях для республики, - отмечает эксперт в комментарии КП-Крым.

Действительно, федеральные власти часто лояльно относятся в Крыму к тому, что на материковой части страны считалось бы недопустимым. Вспомнить хотя бы работу медучреждений Крыма без лицензирования по российским нормам, долгий процесс приведения крымских школ и вузов к российским стандартам и бессрочное действие на территории республики некоторых документов украинского образца.

Монополизация власти

А вот за что крымский парламент не похвалишь, так это за излишнее упоение успехами и постепенное отдаление от народа. Госсовет действительно отработал в меру своих возможностей, но с точки зрения защиты интересов граждан не все было гладко. Слишком уж была сильна партийная вертикаль власти, считает политолог Николай Филиппов.

- Хотелось бы, чтобы выборы в Госсовет Крыма 2019 привели в этот орган власти людей, которые будут способны высказывать альтернативное мнение большинству, - сказал он.

Эксперты уверены, что однопартийность вредна Крыму. Ведь без соперничества не будет развития, а в правящей партии начнется застой. Но во многом это не столько проблема самой правящей партии, сколько ее конкурентов, не сумевших достучаться до избирателя.

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