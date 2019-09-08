Третий за пять лет: В Крыму назначили нового министра внутренних дел

В Крыму назначили нового министра внутренних дел. Теперь ведомство возглавляет Павел Каранда.

Информация о новом министре появилась на сайте МВД по Республике Крым.

- Да, уже вышел указ президента России, которым назначен новый министр, - подтвердили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

Павел Каранда начал работать в МВД Крыма в 2016 году в должности заместителя министра. После отставки Олега Торубарова в июле этого года временно исполнял обязанности руководителя.

Новый министр - уроженец Омска, ему 55 лет. Начинал карьеру в в уголовном розыске и управлении по организованной преступности (1985 - 2002). В 2005 году стал руководителем Управления уголовного розыска УВД Мурманской области, В 2001-м - заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Вологодской области, а с 2013 года – заместителем начальника УМВД России по Вологодской области.

В Крыму за последние пять лет сменилось уже три министра внутренних дел.

После вхождения Крыма в состав России эту должность занимал Сергей Абисов - старожил крымской власти, коренной крымчанин. Прошел путь от обычного милиционера до генерал-майона полиции. Был активным участником Крымской весны, на Украине находится в розыске за государственную измену, а также за «действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Попал экс-министр и в западные санкционные списки.

Именно Абисову пришлось превращать крымскую милицию в российскую полицию.

Абисова сменил в 2018 году Олег Торубаров - уроженец Одесской области, однако карьеру он строил в Омске. До приезда в Крым с 2013 года руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю.

Торубаров теперь - пенсионер органов внутренних дел и ушел на заслуженный отдых, оставшись на ПМЖ на полуострове. Его жена Ольга Торубарова с марта 2019 года возглавляет министерство спорта РК.