В Ялте погибли шесть человек, которые пошли купаться в шторм

В Ялте во время шторма погибли 6 человек, еще 5 удалось спасти.

Помощь МЧС понадобилась сразу на трех южнобережных пляжах.

Шторм в Ялте 08.08.2019.Видео: Оксана Ксендзова /Подслушано в Ялте /Вконтакте

Так, в районе пляжа "Краб" в поселке Отрадное (Большая Ялта) трое отдыхающих решили искупаться во время шторма. Сотрудники ГИМС и спасатели смогли вытащить из воды троих с помощью спасательного круга и конца Александрова. Еще двое получили травмы, не совместимое с жизнью.

В технической зоне набережной имени Ленина искупаться решили мужчина и женщина. Они тоже не могли самостоятельно выбраться из воды. Женщина совсем выбилась из сил, ее смогли вытащить неравнодушные прохожие. Мужчину на борт катера приняли спасатели.

На пляже "Солярис" близ гостиницы Ялта-Интурист двое купальщиков тоже оказались в воде и просили о помощи. Мужчин вытащили из воды специалисты ГИМС.

- Иногда отдыхающие переоценивают свои силы и просто забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что не допустимо, особенно во время сложных погодных условий, - сказал начальник крымского главка МЧС России Александр Еремеев.

Шторм в Ялте 08.09.2019. Люди заходят в воду.Видео: Оксана Козакова / Подслушано в Ялте / ВКонтакте

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Напомним, в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, северо-восточный ветер усилился до 17-22 метров в секунду.

Спасатели призывают не купаться во время шторма, тем более в одиночку. Не стоит заплывать за буйки, а также плавать в местах сильного прибоя. Также нельзя нырять в незнакомых местах.

Также в МЧС призвали всех владельцев судов не выходить в море во время шторма. Недавно именно такая беспечность судоводителя катера "Камелот" привела к гибели пассажирки. Сам катер утонул.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Юрий:

Видел, как на набережной Ялты сегодня лихие купались на волнах. Их проблемы. Только пьяные могут утонуть при шторме.

Ксения:

С морем нельзя шутить, никогда нельзя быть на 100% уверенным.