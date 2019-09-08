2019-09-08T22:40:15+03:00
Происшествия

В Ялте погибли шесть человек, которые пошли купаться в шторм

Получили травмы, не совместимые с жизнью
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ялте сегодня непогодаВ Ялте сегодня непогодаФото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
Изменить размер текста:

В Ялте во время шторма погибли 6 человек, еще 5 удалось спасти.

Помощь МЧС понадобилась сразу на трех южнобережных пляжах.

Шторм в Ялте 08.08.2019.Видео: Оксана Ксендзова /Подслушано в Ялте /Вконтакте

Так, в районе пляжа "Краб" в поселке Отрадное (Большая Ялта) трое отдыхающих решили искупаться во время шторма. Сотрудники ГИМС и спасатели смогли вытащить из воды троих с помощью спасательного круга и конца Александрова. Еще двое получили травмы, не совместимое с жизнью.

В технической зоне набережной имени Ленина искупаться решили мужчина и женщина. Они тоже не могли самостоятельно выбраться из воды. Женщина совсем выбилась из сил, ее смогли вытащить неравнодушные прохожие. Мужчину на борт катера приняли спасатели.

На пляже "Солярис" близ гостиницы Ялта-Интурист двое купальщиков тоже оказались в воде и просили о помощи. Мужчин вытащили из воды специалисты ГИМС.

- Иногда отдыхающие переоценивают свои силы и просто забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что не допустимо, особенно во время сложных погодных условий, - сказал начальник крымского главка МЧС России Александр Еремеев.

Шторм в Ялте 08.09.2019. Люди заходят в воду.Видео: Оксана Козакова / Подслушано в Ялте / ВКонтакте

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Напомним, в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, северо-восточный ветер усилился до 17-22 метров в секунду.

Спасатели призывают не купаться во время шторма, тем более в одиночку. Не стоит заплывать за буйки, а также плавать в местах сильного прибоя. Также нельзя нырять в незнакомых местах.

Также в МЧС призвали всех владельцев судов не выходить в море во время шторма. Недавно именно такая беспечность судоводителя катера "Камелот" привела к гибели пассажирки. Сам катер утонул.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Юрий:

Видел, как на набережной Ялты сегодня лихие купались на волнах. Их проблемы. Только пьяные могут утонуть при шторме.

Ксения:

С морем нельзя шутить, никогда нельзя быть на 100% уверенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На одном из участков в Крыму хотят отменить результаты голосования
Выборы 2019 в Крыму и Севастополе: На избирательных участках идет подсчет голосов
В аэропорту Симферополя тоже идет голосование
Явка на выборы в Госсовет Крыма 2019 составила более 23%
Избирком Крыма: Выборы 2019 проходят без нарушений
Полиция спасла жительницу Симферополя от убийства
По состоянию на 12 часов в Крыму явка составила почти 15%, в Севастополе - 12%
Выборы в Республике Крым и Севастополе проходят без международных наблюдателей
До 10 утра в Крыму проголосовали почти 6% избирателей
В Крыму еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Республике Крым и Севастополе открыты все избирательные участки, идет голосование
Погода в Крыму 8 сентября: Тепло и сухо
В Севастополе случилось ДТП: В покореженных авто «зажало» 4 человек