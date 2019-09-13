2019-09-16T19:14:09+03:00
Здоровье

Ялтинский многопрофильный медцентр: Вывести медицину в Крыму на новый уровень

В Многопрофильном республиканском медицинском центре бесплатно обследуют пациентов, проводят уникальные операции и обучают врачей
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Фото: предоставлено рекламодателемФото: предоставлено рекламодателем
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После присоединения Крыма к России перед Минздравом страны была поставлена стратегическая задача – обеспечить крымчан квалифицированной медицинской помощью. При поддержке президента РФ Владимира Путина в 2017 году в Ялте открылся Многопрофильный республиканский медицинский центр (МРМЦ).

Центр расположен на территории Ялтинской городской больницы №1 – в отдельно стоящем современном 2-этажном корпусе. МРМЦ – филиал Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России, что позволило дополнительно привлечь в Крым опытных медицинских специалистов.

В настоящее время в МРМЦ работают более 20 врачей высокой квалификации, 8 врачей высшей категории и 8 кандидатов медицинских наук. Специалисты оказывают пациентам амбулаторную помощь по 10 различным направлениям: терапия, офтальмология, кардиология, аритмология, сосудистая хирургия, травматология-ортопедия, гинекология, оториноларингология, неврология и педиатрия.

Фото: предоставлено рекламодателем

Фото: предоставлено рекламодателем

Здесь пациенты также имеют возможность сделать УЗИ, включая УЗИ сосудов, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, рентген, ЭКГ и коронарографию на новейшем оборудовании.

Главная гордость МРМЦ – сложнейшие операции, многие из которых выполняются в Крыму впервые. С начала работы в Центре провели уже более 2300 оперативных вмешательств в области кардиологии, ортопедии и сосудистой хирургии. Благодаря проведенным высокотехнологичным операциям уже в 2017 году удалось в 5 раз сократить смертность от острого инфаркта миокарда на Южном берегу Крыма.

Лечение в МРМЦ бесплатно для пациентов с ОМС. Оплата медуслуг осуществляется за счет федеральных квот или страховых организаций.

Кроме того, на базе МРМЦ регулярно проходят обучающие мастер-классы ведущих медицинских специалистов – сотрудников лечебных учреждении ФМБА России. Активно применяется формат дистанционного обучения: каждый врач, посетивший мастер-класс, может увидеть в «режиме реального времени» актуальные технологии и методики, которые применяются во всем мире.

КОНТАКТЫ

Адрес: Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, д.2, уч.2

Тел.: + 7 (365) 455-50-03

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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