Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах 2019: Программа, как добраться

Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, который 2019 году проходит в Севастополе с 7 по 15 сентября,немного изменит формат. "Комсомолка" расскажет о программе, как добраться до локаций, что посмотреть в первую очередь.

В течение девяти дней гостей и жителей города ждут исторические реконструкторы. Будут работать несколько площадок: от Античности до 50-х годов.

- В этом году, помимо любимых многими Федюхиных высот, исторические площадки будут находиться и в самом городе, - рассказали организаторы фестиваля.

Появятся исторические площадки и в самом городеФото: материалы пресс-служб

Зрелищной площадкой станет парк Анны Ахматовой, где зрители увидят настоящие гладиаторские бои, лагерь легионеров, театрализованное шествие, поражающее своими красками и обилием костюмов.

На набережной Корнилова реконструкторы расскажут об истории водолазного костюма и даже дадут примерить. А также расскажут о создании ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) и артефактах, которые были найдены в Черном море.

Кстати, о море! Кто хочет знать, как развлекались люди на пляже в 50-ые годы, тогда стоит посетить площадку под названием Ретро-пляж. Ею временно станет пляж «Хрустальный».

- Покажем публике купальные машины, которые работали в то время и как отдыхали на пляже, какие развлечения тогда были популярны, - добавили организаторы фестиваля.

Стилизована под 19 век будет и паромная переправа на Графской пристани.

А в Арт-бухте, где когда-то были танцы на знаменитой севастопольской «Ивушке», они возобновятся на время проведения фестиваля. Всех приглашают переодеться дома в платья и костюмы 50-х и прийти потанцевать на ретро-дискотеке, где все, как положено – музыка, гармонист, мастер-классы по танцам.

Преобразится также кинотеатр «Победа». В самом здании, стилизованном под 50-ые, будет находиться выставка раритетных фотографий, которые расскажут об истории кинотеатра и публика увидит его совершенно с другой стороны.

Реконструкторы устроят различные мастер-классыФото: материалы пресс-служб

По городу кроме этого запустят брендированный автобус фестиваля, где пассажиры смогут встретить индейцев, городничих, воришек-карманников.

Для удобства гостей и жителей Севастополя все площадки в городе будут работать в разное время и в разные дни, чтобы можно было побывать везде и познакомиться с историей каждой из них.

С 13 по 15 сентября гостей и жителей Севастополя реконструкторы, а их в этом году будет порядка 300, приглашают посетить Федюхины высоты. И попутешествовать во времени, перемещаясь по 13-ти площадкам.

В этом году приедут более 300 реконструкторов со всей России

Среди новинок – локации, посвященные Османской и Римской империи, а также золотые прииски, где каждый желающий сможет добыть свой золотой слиток и унести его домой, как трофей. Так же радовались в 19 веке и жители Америки, которых захватила золотая лихорадка.

Откроем маленький секрет, под золотом «скрывается» камень пирит, но сам процесс добычи слитков будет воспроизведен, как в те времена.

Не пропустите три масштабные реконструкции боев, где по традиции используется авиация, пиротехника и большое количество реконструктов. Это эпизод боевых действий «Советская армия в Афганистане 1988 года, эпизод боевых действий «Оборона Севастополя 1941-42 года и эпизод боевых действий «Освобождение Севастополя 1944 год.

Завершится фестиваль на Федюхиных высотахФото: материалы пресс-служб

ПРОГРАММА КРЫМСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НА ФЕДЮХИНЫХ ВЫСОТАХ 2019

Парк Ахматовой

7-9 сентября, 14:00 19:00 — школа гладиаторов, тренировки легионеров, мастер-классы по античному искусству

7-9 сентября, 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30 — выступления античного театра

7-9 сентября, 16:00 - 17:00 — гладиаторские бои

7-9 сентября, 18:40 - 18:55 — праздничный парад

8-9 сентября, 18:00 18:40— Выступление музыкальной группы Celsi

Кинотеатр «Победа»

7-10 сентября, 16:00 - 21:00 — 70 лет кинотеатру «Победа» на Б.Морской, 13

7-15 сентября, 9:00 22:00 — работа фотовыставки об истории кинотеатра «Победа» на Б. Морской, 13

Хрустальный пляж

9-11 сентября, 14:00 - 19:00 — ретро-купания конца XIX-начала XX века

Набережная Корнилова, 3

12 сентября, 13:00 - 18:00 — история ЭПРОН 50-х (ориентир ресторан «Островок»)

Графская пристань

8-10 сентября, 14:00 - 19:00 — паромная переправа начала XX века

8-11 сентября, 14:00 19:00 — история ЭПРОН на набережной Корнилова, 3 (ориентир ресторан «Островок»)

Центральный городской холм

9-12 сентября, 14:00 - 19:00 — бесплатные интерактивные экскурсии

Троллейбус, маршрут №10

9-12 сентября, 12:00 - 17:00 — театрализованный троллейбус

Театральная улица, Артбухта

12 сентября, 17:00 - 22:00 — Танцы на «Ивушке»

Программа фестиваля на Федюхиных высотах

13 сентября

12:00 - 19:00 — работа исторических площадок

12:00 — выстрел из петровской пушки на площадке «320 лет прибытия Петра I в Крым»

13:00 и 16:00 — свержение идолов князем Владимиром на площадке «Древняя Русь и Византия»

17:00 - 18:00 — парад и показательные выступления легионеров, скифов и боспоритов на площадке «Античность»

14 сентября

12:00 - 19:00 — работа исторических площадок

12:00 и 15:00 — выстрел из петровской пушки на площадке «320 лет прибытия Петра I в Крым»

13:00 и 16:00 — свержение идолов князем Владимиром на площадке «Древняя Русь и Византия»

14:00 - 14:40 — реконструкция эпизода боевых действий «Советская армия в Афганистане 1988 г».

18:00 - 18:40 — реконструкция эпизода боевых действий «Оборона Севастополя 1941-42 гг».

15 сентября

12:00 - 17:00 — работа исторических площадок

12:00 и 15:00 — выстрел из петровской пушки на площадке «320 лет прибытия Петра I в Крым»

13:00 и 16:00 — свержение идолов князем Владимиром на площадке «Древняя Русь и Византия»

14:00 - 14:40 — вербовка в ландскнехты на площадке «Священная Римская империя»

16:00 - 16:40 — реконструкция эпизода боевых действий «Освобождение Севастополя 1944 г».

КАК ДОБРАТЬСЯ

До Федюхиных высот, расположенных в районе поселка Первомайка будет отправляться автобус от 5-го километра. Маршруты №8 и №18.

График движения автобусов:

13 и 14 сентября с 11:30 до 18:00 на Федюхины высоты, обратно на 5 км с 14:00 до 20:30

15 сентября с 11:30 до 17:00 на Федюхины высоты, обратно на 5 км с 14:00 до 20:00

Интервал между движениями автобусов 20-30 минут

Стоимость проезда в одну сторону - 20 рублей.

Для водителей будет организована парковка при въезде в поселок.