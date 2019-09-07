«Вовочка, убери мобильник»: В школах Крыма до конца сентября решат, будут ли дети сдавать телефоны на входе

«Пришел в школу, сдай мобильный телефон!» - такая надпись того и глядишь, появится в учебных заведениях Крыма.

Предпосылки для этого дает циркуляр Рособрнадзора, который регламентирует использование гаджетов в школах страны.

Официальный документ носит рекомендательный характер, то есть не обязательный к применению. Но, как выяснила «Комсомольская правда» - Крым», педагоги полуострова распоряжение, спущенное сверху, восприняли всерьез.

Крым

- Когда школьники используют мобильные телефоны в учебное время – в этом нет ничего хорошего, - рассказывает «КП -Крым» Антон Гарькавец, руководитель пресс-службы Министерства образования РК. – В тоже время, нужно четко определить, как учебным заведениям поступать со смартфонами и другими мобильными устройствами учащихся. Есть два варианта. Первый –запретить их использование во время уроков. Второй – изымать. Но тогда нужно подумать об организации мест для хранения, то ли это стол учителя, то ли специальные ячейки-камеры хранения.

В крымском Минобразе говорят, что вопрос об использовании смартфонов в стенах школ будет обсуждаться на родительских собраниях в сентябре.

- До конца месяца каждая школа выработает свою позицию по мобильным устройствам, в которой будет учтено мнение педагогов и родителей, - отмечают в ведомстве.

Севастополь

- Для нас – это не новость, - говорит Елена Богомолова, начальник управления образования Департамента образования Севастополя. – Мы уже давно решили проблему с использованием смартфонов и других мобильных устройств. Как только появилась такая техника в руках школьников, мы столкнулись с жалобами родителей на их пропажу. Поэтому во всех школах в начале года на собраниях стали приниматься приказы, в которых прописано, что школа не несет ответственности за мобильные устройства учащихся. Со временем этот уже традиционный документ «оброс» другими пунктами, в которых обговаривается и порядок использования мобильных устройств на территории школ.

В одних севастопольских школах телефоны сдают при входе классным руководителям, в других - просто отключают во время уроков.

- Причем в одной и той же школе, в разных классах может быть принят тот или иной вариант, - подчеркивает Богомолова. - Все зависит от решения родителей и от того, есть ли место для хранения техники. Но мы никак не против прогресса. Мобильники широко используются на уроках информатики. И преподаватели этой дисциплины учат других педагогов, как правильно использовать возможности смартфонов для учебного процесса. Чтобы дети не отвлекались, на их телефоны устанавливается специальные ограничения, которые позволяют технике работать только в той программе, которая нужна для урока.