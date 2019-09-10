«Живем в катакомбах»: В пригороде Симферополя сгорел дом у вдовы с шестью детьми

В Симферопольском районе шестеро детей живут в доме с обвалившимся потолком, облезлыми стенами и разрушенной крышей.

«МАЛЫШЕЙ В ОДНИХ ТРУСИКАХ НА УЛИЦУ ВЫТАЩИЛИ»

- 25 августа, в 8 утра, замкнула проводка в гардеробной, - рассказывает «КП»-Крым» 39-летняя Оксана Лиморенко. - Малыши толком и не поняли, что случилось - их прямо с кроваток, в одних трусиках на улицу вытащили. Помещение выгорело полностью вплоть до пола, а остальные комнаты закоптились до черноты. Огонь много беды натворил, но больше всего вреда принесла вода, когда пожар тушили: во всем доме рухнул потолок, обмазанный глиной. Сейчас везде дранка видна, а на стенах во всех комнатах появились страшные подтеки.

Жилье сильно пострадало при пожаре. Фото: семейный архив

Дети так и говорят:

- У нас не дом, а подземелье, настоящие катакомбы.

Младших - Тоню (6 лет), Вову (5 лет) и Ярослава (4 годика) отправили на побывку к дедушкам и бабушкам. Единственная комната, где можно жить - это шестиметровая кухня, но там слишком мало места для всей многодетной семьи.

Многодетная семья живет на кухне. Фото: семейный архив

- Потихоньку ремонтируем дом. Нужды в рабочих руках нет - родные всегда готовы помочь. Все умеют и штукатурить, и крышу крыть, но нет денег на стройматериалы, - продолжает женщина. - Вот сейчас только на электропроводку потратили 15 тысяч - будем менять во всем доме. А дальше нужно штукатурить, менять полы, заниматься крышей, но на шифер, цемент и доски нужны деньги.

Оксана трудится в кондитерском цеху, но на зарплату в 12-15 тысяч рублей прожить тяжело, не говоря уже про ремонт.

- Денег не нужно, а за стройматериалы будем благодарны, - просит помощи Оксана.

«МУЖ ПОГИБ, А Я БЕРЕМЕННАЯ ВОСЬМЫМ РЕБЕНКОМ»

Оксана - вдова. И сама воспитывает шестерых детей.

Первый брак, где родилось пятеро, у крымчанки не задался, последней каплей в чаше терпения стала «кодировка» благоверного.

- Пока я стояла в очереди, чтобы заплатить деньги врачу, он успел сбегать в магазин за бутылкой, чтобы обмыть трезвость, - рассказывает Оксана. - Забрала детей, да и ушла от него подальше.

Несколько лет многодетная семья жила в съемном жилье в родном поселке Скворцово. Оксана никакой работы не чуралась, чтобы прокормить своих дочек и сыночков. И когда устроилась на виноградники, то вместе с детьми переехала в село Укромное Симферопольского района.

Там она и нашла большой дом, целых 120 квадратов, в который пускали квартирантов.

- Сам дом еще ничего так, но во дворе хлама на несколько грузовиков, - вспоминает женщина, - Хозяин, которому жилье досталось от пьющего дяди, сказал, что денег ему не надо, мол, порядок наведете, и то хорошо будет.

Оксана вместе с детьми, закатав рукава, взялась вычищать участок от хлама. Уже когда стемнело, сели за стол, пригласили и домовладельца Владимира, который оставил за собой одну из комнат.

Ужин прошел на теплой, практически семейной волне.

Промелькнула искра. Все само собой закрутилось

Владимира не смутило, что Оксана - многодетная мама, взял, да и предложил:

- Давай, поженимся!

- Я ему говорю, что у меня же пятеро детей! А он: «Будут моими!». - и Оксана поставила мужчине одно условие: - Сначала найди общий язык с детьми, а потом ЗАГС.

Владимир трепетно относился к детям - своим и от первого брака. Фото: семейный архив

Все сложилось, как в красивой сказке. Молодожены родили сына, затем появилась дочь. Задумали еще одного ребенка.

Владимир не успел вырастить своих детей. Фото: семейный архив

- Судьба подарила мужчину, который все заботы и хлопоты взвалил на свои плечи. Вова работал в столярной мастерской. Зарабатывал хорошо, семью обеспечивал, -рассказала Оксана. - Все оборвалось в один миг: 9 мая 2015 года Вова встретился с пчеловодом, которому нужно было сделать 30 ульев. Все обговорили, заказчик дал ему деньги на покупку дерева. Муж позвонил и сказал, что идет домой. Но я его больше живым не увидела. Нашли его мертвым, с окровавленной головой и пустыми карманами. Полицейские не стали разбираться, а судмедэксперт написал, что у Вовы тромб оторвался.

В октябре родился Ярослав.

- Муж погиб, когда я была беременная восьмым ребенком. Вова очень хотел еще одного сына, - вздыхает наша собеседница. - Даже и мысли не допускала, чтобы избавиться от него.

Сейчас старшие сын и дочь, которым 22 и 21 год, уже самостоятельные. А вот остальные шестеро, в возрасте от 18 до 4 лет, живут с мамой.

- Дочка от первого брака, когда парень попросил познакомить с семьей, повела его на кладбище - вот, мой папа здесь лежит, - смахнула слезу Оксана. - Вовы нет уже четыре года, а дети его помнят и любят. За семь лет совместной жизни он стал родным для всех моих детей - в своих души не чаял и старших любил.

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Оксана Лиморенко +7(978) 107 36 65

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