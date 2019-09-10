2019-09-10T09:04:11+03:00
Досуг

В парке имени Анны Ахматовой в Севастополе гладиаторы устроили бои

Зрителей перенесли во времена Античности
Лера ВОЛЬНАЯ
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Гладиаторы приехали в Севастополь из РумынииГладиаторы приехали в Севастополь из РумынииФото: Анна САДОВНИКОВА
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- Пощады, пощады, - кричали зрители в амфитеатре.

Они решали судьбу гладиатора, повергнутого в честном бою.

Гладиаторские сражения в современном Севастополе?! Да! Путешествие во времени для жителей и гостей города-героя устроили реконструкторы – участники ежегодного Крымского военно-исторического фестиваля.

Существовало несколько типов гладиаторов. Это - красавец Димахер Фото: Анна САДОВНИКОВА

Существовало несколько типов гладиаторов. Это - красавец ДимахерФото: Анна САДОВНИКОВА

Каждый гладиатор имел свое вооружение Фото: Анна САДОВНИКОВА

Каждый гладиатор имел свое вооружениеФото: Анна САДОВНИКОВА

Реконструкторы так артистично играли свои роли, что без аплодисментов не обошлось Фото: Анна САДОВНИКОВА

Реконструкторы так артистично играли свои роли, что без аплодисментов не обошлосьФото: Анна САДОВНИКОВА

Раньше его проводили только на Федюхиных высотах, а в этом году работают сразу несколько тематических площадок по всему городу. Гладиаторские бои прошли в парке имени Анны Ахматовой.

Мальчишки с интересом расспрашивали реконструкторов о костюмах и оружии, а девушки любовались мускулистыми телами гладиаторов.

Публика решала судьбу каждого поверженного гладиатора Фото: Анна САДОВНИКОВА

Публика решала судьбу каждого поверженного гладиатораФото: Анна САДОВНИКОВА

Больше всего переживали женщины Фото: Анна САДОВНИКОВА

Больше всего переживали женщиныФото: Анна САДОВНИКОВА

- Каждый из реконструкторов воплощает отдельный вид древнеримского гладиатора, у каждого есть собственная легенда, - рассказали организаторы. – Например, Ретиарий - это германский раб, в раннем детстве его насильно забрали в Рим. Мальчика пытались пристроить на кухню или в подмастерья, но у него ничего не получилось. За промахи его били палкой. Однажды юноша дал отпор, и тогда хозяева отдали его в школу гладиаторов.

Все зрители голосовали за помилование Фото: Анна САДОВНИКОВА

Все зрители голосовали за помилованиеФото: Анна САДОВНИКОВА

В качестве средства боевой защиты от оружия противника использовались также мягкие доспехи Фото: Анна САДОВНИКОВА

В качестве средства боевой защиты от оружия противника использовались также мягкие доспехиФото: Анна САДОВНИКОВА

А вот красавец Димахер. Когда-то он был состоятельным греком, но большим любителем азартных игр. Проиграл все свое состояние карты и теперь вынужден участвовать в гладиаторских боях, чтобы расплатиться по долгам.

Реконструкторы приехали в Крым из города Алба-Юлия – старейшего в Трансильвании и всей Румынии Фото: Анна САДОВНИКОВА

Реконструкторы приехали в Крым из города Алба-Юлия – старейшего в Трансильвании и всей РумынииФото: Анна САДОВНИКОВА

Маленькие зрители тоже решили поучаствовать Фото: Анна САДОВНИКОВА

Маленькие зрители тоже решили поучаствоватьФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мурмиллон — бывший римский солдат, очень уважаемый в своем легионе. Он закрутил интригу с женой наместника, и вследствие чего был изгнан из армии. Ему ничего не оставалось, как стать гладиатором, - продолжал знакомить публику с гладиаторами ведущий.

Актеры исторического театра «Мистерион» и Драматического театра имени Бориса Лавренева Фото: Анна САДОВНИКОВА

Актеры исторического театра «Мистерион» и Драматического театра имени Бориса ЛавреневаФото: Анна САДОВНИКОВА

Эмоциональнее всего реагировали, конечно, женщины, когда участники боя падали прямо на жесткий асфальт.

Зрителям показали постановку "Персей и Минотавр" Фото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителям показали постановку "Персей и Минотавр"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Все зрители оказались милосердными и, когда приходилось выбирать – казнить или помиловать, указывали на последнее.

В течение всего дня в парке проходили праздничные древнегреческие шествия Осхофории Фото: Анна САДОВНИКОВА

В течение всего дня в парке проходили праздничные древнегреческие шествия ОсхофорииФото: Анна САДОВНИКОВА

У каждой зрительницы появился свой любимчик среди гладиаторов Фото: Анна САДОВНИКОВА

У каждой зрительницы появился свой любимчик среди гладиаторовФото: Анна САДОВНИКОВА

Среди участников Осхофорий артисты из Москвы, Севастополя, Калининграда и Ярославля Фото: Анна САДОВНИКОВА

Среди участников Осхофорий артисты из Москвы, Севастополя, Калининграда и ЯрославляФото: Анна САДОВНИКОВА

Помимо этого отдыхающие на пляже и в парке увидели постановки древнегреческого театра.

Крымский военно-исторический фестиваль проходит с 7 по 15 сентября. С полной программой вы можете ознакомиться на сайте «КП-Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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