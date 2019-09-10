«Крым так понравился, что я здесь присматривал землю»: Фигурист Алексей Ягудин о гастролях и жизни на полуострове

В этом сезоне в Ялте впервые проходит ледовое шоу - постановка Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». В ней участвуют сразу пять олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Среди них – Алексей Ягудин (играет роль Меркуцио) и его супруга Татьяна Тотьмянина (Джульетта).

Фигурист приехал на гастроли с семьей. Дочери Мишель и Лиза, няня и две собаки провели на полуострове два месяца. Ягудин рассказал «Комсомольской правде – Крым», что его впечатлило в республике, как проходят рабочие будни и планирует ли он еще вернуться на полуостров.

- Алексей, каковы у вас впечатления от Крыма? Были моменты, которые удивили?

- Первые сутки я думал, что сделал пару шагов в прошлое. Но через пару дней начал понимать, что здесь происходит. Все проще, чем в Сочи, например. По истечении половины наших гастролей могу сказать, что здесь нам все нравится. В Крыму спокойно, приятный и мягкий климат, чистая вода, а самое главное – здесь красивая природа. А еще много достопримечательностей! Мы успели посетить Ливадийский дворец, Воронцовский, Ласточкино гнездо, Балаклаву и другие места. Есть Мысы и бухты вообще с белым песком. Не зря именно здесь, в Крыму, отдыхали топовые фигуры нашей страны.

- Успели в море накупаться?

- В полную силу отдыхать, загорать и купаться мы, конечно, не можем. Потому что выступления каждый вечер, и нужно много кататься. Потому стараемся себя беречь. Немного загорали, один раз в день окунались в море и все. Мы здесь для того, чтобы работать, а не отдыхать.

«ПРОБЛЕМ СО СВЯЗЬЮ И ПРОДУКТАМИ НЕ БЫЛО»

- Комфортно вам в Крыму? Чувствуется неудобства?

- Глобальных проблем у нас с Таней не было. Честно. Например, мобильная связь нормально работает. У меня везде прекрасно ловит интернет. Что касается продуктов питания - тоже не было проблем. В основном все покупаем на рынках. Мы с Таней придерживаемся правильного и сбалансированного питания. Нам понравился местный сыр, творог, фрукты, овощи. Что касается работы банковской системы и наличия медицинских препаратов, здесь могут быть сложности. Но лично мы проблем не испытали.

Отдохнуть по полной в Крыму у Алексея Ягудина не получилось, ведь выступления проходят практически каждый день. Фото: Сергей Радин

- Не возникло желания переехать в Крым?

- Клянусь, смотрели участки и жилье на полуострове. Из Москвы до Сочи лететь два с половиной часа, а до Крыма два. Здесь климат очень хороший. И для детей подходит, и для взрослых. Я даже узнавал, какие школы подойдут дочкам. Мне сказали, что в «Артеке» очень хорошее образование. Дойдем мы до этого или нет, посмотрим. Потому что все равно очень много работы в Москве. А хочется быть всегда с семьей. Мне очень понравился Севастополь, Балаклава. В принципе, если трассу «Таврида» достроят, то дорога из аэропорта будет занимать где-то час, не больше. Севастополь показался очень белоснежным, светлым и чистым.

- Дочки были с вами на гастролях?

- С первого же дня гастролей мы всем «табором» приехали на машине – я, Таня, Мишель, Лиза и одна из собак, а на второй машине ехала няня с другой собакой. Дочери уехали только перед 1 сентября. Так что, все лето проводили вместе, хотя у меня сумасшедший график. Было два полноценных выходных - 29 июля и 9 сентября. В выходные, которые были здесь, я улетал и занимался съемками других проектов. Но время на семью находил. В нашем распоряжении была первая половина дня перед спектаклем, и мы с детьми ходили на батуты, ездили смотреть достопримечательности.

Момент смерти лучшего друга Ромео. Фото: Сергей Радин

«НА ТРЕНИРОВКИ ПРИХОДЯТ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»

- Чего не хватает на полуострове, чтобы выращивать олимпийских чемпионов по фигурному катанию?

- Мы иногда приезжаем на арену пораньше, чтобы потренировать детишек. К нам приходят не только ялтинские дети, но и приезжают из Симферополя. У них хороший уровень подготовки, несмотря на то, что они живут на юге. Для тренировок нужна система: площадка и хороший тренер. Здесь просто нужно объединить все в систему, чтобы это работало. А пока каждый сам за себя.

- Вы в Крыму впервые со спектаклем «Ромео и Джульетта». Благодарная ли здесь аудитория?

- После каждого шоу я говорю спасибо за эти красочные гастроли. Мы думали, что будет жарко вне льда, но было жарко и на льду. Нас очень хорошо принимают. Люди сначала вообще не думали, что у нас будет такое шоу. Но они видят, что мы здесь практически весь сезон, как и обещал Илья Авербух. Хочется, чтобы это стало традицией - приезжаешь в курортный город Крыма и смотришь ледовое шоу. Я разговаривал с Ильей, и мы хотели бы продолжить гастроли в Крыму в следующем году.

Роль Ромео у олимпийского чемпиона Максима Маринина. Фото: Сергей Радин

- В этом году Ялта стала площадкой для проведения двух ледовых шоу - «Золушки» от Татьяны Навки и «Ромео и Джульетты» от Ильи Авербуха. Как относитесь к конкуренции?

- Здоровая конкуренция заставляет не расслабляться, а кататься еще более профессионально. То же самое, когда на одном льду катался Женя Плющенко и Леша Ягудин. Эта конкуренция двигала нас вперед и делала сильнее. Татьяна Навка - тоже серьезный продюсер. Сделала несколько постановок – это и «Аленький цветочек», и «Руслан и Людмила». Просто «Золушка» - это детский спектакль, а у нас постановка для взрослых, поэтому в Ялте есть, что посмотреть разной аудитории.

- Не так давно на «Первом канале» выходило шоу «Ледниковый период». Скучаете по проекту?

- Его возобновление зависит от руководства телеканала. Если посчитают, что этот проект нужен, то мы двумя руками «за». Главное, чтобы наше творческо-спортивное направление продолжалось. Для меня проект был сложен тем, что я одиночник. Всегда был сам по себе. А тут приходилось держать кого-то за руку. Я несколько лет приспосабливался к парному катанию, к танцам на льду.

- Что пожелаете нашим читателям?

- Понимаю, что с погодой у вас и так все хорошо, но знаю, что много людей хотят посетить эти места. Поэтому хочу пожелать еще больше солнечных дней в году, вежливых туристов и много финансов. Нужно быть сильными и одной большой сплоченной командой, как и наш коллектив на гастролях.

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