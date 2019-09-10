2019-09-10T19:25:26+03:00
Политика

«Демонстрирует сущность террориста»: В Крыму оценили заявление освобожденного Сенцова

Осужденный в России за подготовку теракта заявил, что вернется на полуостров только на танке
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФФото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ
Изменить размер текста:

Не успел осужденный за подготовку теракта в Крыму режиссер из Симферополя Олег Сенцов, освобожденный в рамках обмена заключенными с Украиной, прилететь в Киев, как уже сделал политическое заявление. Сказал журналистам незалежной, что вернется в Крым «только на танках». На полуострове считают, что таким образом Сенцов косвенно подтвердил обоснованность обвинений, предъявленных ему ранее.

- Таким заявлением Сенцов демонстрирует террористическую сущность, доказывает в очередной раз, что те преступные действия, которые он совершил, но так и не признался в этом, все-таки были им предприняты. Если когда-то он попытается осуществить то, о чем заявил, это закончится крахом украинского государства. Попытка решения крымского вопроса военным путем невозможна, - заявил "Комсомольской правде - Крым" депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, обмен заключенными с Украиной свидетельствует о постепенной нормализации отношений между двумя государствами.

Напомним, 7 сентября 35 российских заключенных, которые удерживались на Украине, обменяли на 35 украинских задержанных. Среди тех, кто вернулся в незалежну, были Олег Сенцов, 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, и другие.

В Россию вернулись военный ДНР Владимир Цемах, свидетель по делу о сбитом на Донбассе Донбассе Boeing, а также руководитель «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский.

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году и обвинили в подготовке теракта, а также создании террористического общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернутся ли освобожденные Сенцов и Кольченко в Крым

На полуострове у террористов остались родные, но больше их здесь никто не ждет (подробнее)

Олег Сенцов - жив и здоров: ФСИН показал свежие фото арестанта

Фотографии были сделаны по просьбе омбудсмена Татьяны Москальковой, чтобы подтвердить нормальное состояние Олега Сенцова (подробнее)

ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку и принять предлагаемую медицинскую помощь

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму (подробности)

Наталья Поклонская: «Олег Сенцов – террорист. А вы просите его помиловать!»

Депутат Госдумы рассказала «КП», как она выступала обвинителем по делу украинского режиссера (подробности)

"Обо мне хорошо заботятся": Сенцов поделился впечатлениями о российской колонии

Осужденный за терроризм украинский режиссер написал письмо правозащитникам Татьяне и Николаю Щур (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, которую «подставили» следователи по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе
Жительница Перми Ксения Илларионова узнала от «Комсомолки» о том, что фигурирует в громком расследовании [эксклюзив KP.RU]
Записки киевлянки: Украинские школьники уже не знают что такое «Великая Отечественная», но хотят говорить на русском
Власти на Украине новые, но и они с упорством прежних патриотов-селюков продолжают вытравлять из Киева русский дух и следы великой цивилизации
Виктор Суслов: Украина теряла 1 миллиард только за первый год блокады Крыма
Экс-министр экономики незалежной прокомментировал «КП» свое заявление о том, что Киев не рассчитал свои потери из-за попыток «отрубить» полуостров от поставок электричества, продуктов и воды... [видео]
"Полуголые девочки в Сен-Тропе — да Богдан плевать на все хотел!" В Киеве отреагировали на празднование Дня Украины с шампанским в ресторане
Известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что глава президентской администрации на Украине не боится реакции президента на любые его выходки [видео]
Анна Герман - о первых сигналах потепления между Киевом и Москвой: Дышать при Зеленском стало легче. Но национализм не дремлет
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Возле больницы "скорой помощи" в Симферополе столкнулись две иномарки
В Симферополе перекроют два автомобильных моста
Домохозяйка из Симферополя на время станет женой водителя из Кемеровской области
Севастопольцы нашли тело неизвестного мужчины на детской площадке
78-летняя крымчанка перенесла тяжелую операцию на коленях, но все равно прошла скалолазную трассу
В МЧС Крыма предостерегли жителей и туристов от купания в море
Симферопольских «стихийщиков» оштрафовали на полтора миллиона рублей
На почве ревности: В Севастополе мужчина убил сожительницу в лесу
Школьники Симферополя вместо букетов учителям купили бинты и лекарства
Туристка из Казани стала 4-х миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»
Оставили «плешь»: В Симферополе дорожники насмешили соцсети, уложив асфальт вокруг иномарки
Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму
Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя
За «минирование» вокзала в Симферополе мужчине грозит 5 лет тюрьмы
В Крыму находится делегация из Америки
Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма
В Судаке из моря достали труп мужчины
На трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул крупный пожар
В Крыму пропал отец украинского футболиста из сборной
В центре Симферополя началась укладка первого слоя асфальта
У нелегальных перевозчиков Крыма отобрали полсотни машин
Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов
Керченская паромная переправа за лето перевезла почти 5 тысяч пассажиров
Ялта и Севастополь возглавили список популярных курортов на выходные осенью
Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей