А кость и ныне там: В Феодосии туристы все лето ходили по человеческим останкам

Два месяца назад КП-Крым писала о жуткой ситуации в Феодосии, где автомобили ездят по человеческим останкам. Кости высыпаются на дорогу из открывшегося массового захоронения. С момента обнаружения останков местными археологами прошло больше четырех месяцев, и проблема уже давно могла быть решена. Но увы: никаких изменений так и не произошло. Все лето гости и жители Феодосии ходили по человеческим костям.

Само захоронение обнаружили на улице Гоголя, 3, в непосредственной близости от популярной среди туристов смотровой площадки на горе Митридат (не путать с одноименной вершиной в Керчи!).

- После того, как были найдены эти останки, археологи приезжали сюда всего пару раз. Но они ничего не раскапывали, а просто осматривали саму обочину дороги, с которой и высыпаются человеческие кости, - рассказывает «КП- Крым» Вячеслав Марков, местный житель и краевед. - Правда, в конце августа приехал поисковый отряд «Ак-Монай». Ребята занимаются поиском воинских захоронений времен ВОВ. Они сделали шурф (неглубокая яма для разведки ископаемых, - Ред.), достали еще несколько скелетов и пришли к выводу, что это кладбище. Но я им сказал: ребята, скелеты лежат очень плотно, практически впритык, да еще и в два слоя. Следов могильных плит нет, как нет и других предметов. Ну какое это кладбище?

Действительно, поисковики из «Ак-Монай» не являются профессиональными археологами. Это больше общественная организация, поэтому их заключения не могут служить основанием для окончательного заключения о происхождении захоронения.

О дальнейшей судьбе могили пока ничего неизвестно. Фото: Вячеслав Марков

Чтобы уточнить статус обнаруженного захоронения у представителей местных властей и государственных органов, ответственных за подобные объекты, «КП-Крым» обратилась в Институт археологии РАН.

- Увы, я не слышал о каких-либо положительных изменениях в этой истории, - говорит Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН. - За это время лишь однажды нам звонили из администрации Феодосии. Но они тоже не владеют точной информацией. Хотя это сфера ответственности именно местных властей и Комитета по охране культурного наследия Крыма.

Получить внятного ответа о дальнейшей судьбе могилы у представителей администрации не удалось. Сложилось впечатление, что никому вообще нет дела до того, что в центре одного из крупных крымских городов туристы топчут человеческие кости.

- К сожалению, я не владею полной информацией о ситуации. Мы по этому поводу обращались и в Следственный комитет, и в Институт археологии, но какие работы там проводились, точно вам сказать не смогу, – ответил КП-Крым Максим Алексеенко, заместитель главы администрации Феодосии.

При этом в Комитете по охране культурного наследия РК нам сообщили, что это захоронение не является объектом археологического наследия.

- К таким выводам пришел археолог, который выезжал на место, - говорит глава ведомства Сергей Ефимов. - Было установлено, что это захоронение относится скорее к началу ХХ века, возможно - к периоду Гражданской войны (1917-1921г.г). На некоторых картах начала прошлого века в этом районе отмечено и старое кладбище, но трудно сказать относятся ли к нему эти кости.

Пока местные власти, комитеты и ведомства пытаются определиться, на чьей совести лежат неопознанные кости, захоронение продолжает рассыпаться. Впереди дождливая осень и, наверняка, на дорогу начнет вымывать еще больше останков.

Безусловно, установить происхождение костей следует специалистам, но кому бы они не принадлежали - их место в могилах, а не под ногами прохожих.

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