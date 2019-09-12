Оторвала лицо: В Евпатории собака напала на 4-летнюю девочку

Семья Мельниковых из Евпатории отдыхала на даче под Евпаторией. Но на младшую дочку напал соседский пес, который изуродовал ребенку лицо.

СВАЛИЛ НА ЗЕМЛЮ И СТАЛ ГРЫЗТЬ

- Дочери гуляли по улице, когда к ним подбежала соседская собака, - рассказывает «КП-Крым» отец пострадавшей девочки Максим Мельников. – Рекса мы знаем, обычно он на цепи сидит, а тут его хозяйка отпустила гулять. Спокойное, мирное животное и совершено безвредное. Детей он не тронул, а лишь покрутился рядом.

Ребятишки уже возвращались домой. Старшая 14-летняя Ксения шла первой, а младшая Кристина, которой летом исполнилось 4 годика, отстала на пару шагов.

Вдруг громко зарычала собака и закричал ребенок. Старшая сестра обернулась и обомлела: Кристина лежит на спине, а на ней Рекс, рвущий зубами ее лицо.

Подросток начала пинками отгонять собаку. На шум сбежались взрослые, которые были неподалеку.

ЛИЦО СШИВАЛИ ТРИ ЧАСА

- Собака убежала, а дочку мы тут же на машине повезли в Евпаторию, - продолжает Максим Мельников. - Приехали в больницу, но нам пришлось два часа ждать, когда освободиться операционная. Сначала врачи сказали, что минут 20 потребуется, чтобы зашить раны, в том числе «поставить» на место выдранный клок кожи со лба. Но когда они более внимательно осмотрели Кристину, то стало ясно – речь идет не о каких-то поверхностных ранах. Собака буквально оторвала мышцы лица от костей черепа. Врачи честно признались, что опасаются браться за такую сложную операцию. Но уже не было времени, чтобы отправить дочку в областную больницу в Симферополь, могло начаться отторжение тканей - все решили сделать на месте.

Собака покусала малышке лицо. Фото: семейный архив

Пять хирургов три часа стояли у операционного стола, на котором лежала 4-летнняя малышка.

- Самое страшное, что Кристина все это время было в сознании, нельзя было сделать общую анестезию, - вспоминает Максим Мельников. – Но врачи, на мой взгляд, сделали невозможное. Совместили мягкие ткани с костями, сумели аккуратно наложить швы, хотя в травматологии не было детских иголок и пришлось использовать иглы большого диаметра.

УВИДИТ СОБАКУ И ПРОСИТСЯ НА РУКИ

Неделю малышка провела в больнице. Сейчас она дома с мамой.

- Каждый день жена с дочкой бывают на медицинских процедурах. Мы постоянно консультируемся с врачами, на днях поедем в Симферополь к черепно-лицевому хирургу, ведем переговоры и с московскими специалистами, - объясняет отец Кристины. – На лице одна бровь, она полностью обездвижена. На щеках и губах повреждения не так заметны.

У Кристины остались на лице шрамы. Фото: семейный архив

Сама малышка все время смотрит в зеркало, внимательно рассматривает себя, а потом по-взрослому успокаивает папу и маму: «Я скоро стану нормальной».

- После пережитого дочка стала очень интересоваться животными – не отходит от телевизора, если там в кадре какой-нибудь барбос, полюбила и книжки, если в них есть картинки с собаками. Но к живым, настоящим, не подходит, а сразу просится на руки, - отмечают родители пострадавшей.

А что же сам хвостатый виновник ЧП и его владелица?

- Сразу, как увидел окровавленную дочку, я хотел покончить с собакой, но ветврачи сказали, что ее нужно обследовать, - признается Максим Мельников. – Хозяйке Рекса мы сами позвонили, но она даже не извинилась. Сказала, что он уже кого-то кусал, просто у нее руки не доходили его усыпить.

Семейная пара подала заявление в полицию.

- Честно говоря, пока не знаем, что делать дальше. Как показывает практика, выиграть дело в суде очень мало шансов, - объясняет Максим. – Да и вообще в голове не укладывается произошедшее. Я много лет прожил в Германии. Там, чтобы завести собаку нужно собрать массу документов и пройти комиссию, а здесь такое безалаберное отношение: отпустила собаку на улицу одну, без намордника и она покусала маленького ребенка.

РЕКСУ КУПИЛИ НАМОРДНИК И ПОВОДОК

Поговорила «Комсомолка» и с хозяйкой собаки - пенсионеркой из Евпатории Галиной Шкодой.

- В тот день я приехала на дачу, чтобы покормить живность: курей, утят. Все на бегу - у меня ведь дома муж парализованный лежал, сейчас он уже умер, - рассказывает «КП-Крым» пенсионерка. – Да, детей я видела, когда они проходили мимо. И когда девочки были уже за 3-4 участка от моей дачи, то отпустила погулять Рекса. Когда он покусал малышку, то сбежался народ, а я сильно испугалась, посадила кобеля на цепь, а сама села на велосипед и уехала домой.

Женщина пару раз приходила в больницу и узнавала о самочувствии девочки.

- Я каждый день Богу молюсь, чтобы дите быстрее выздоровело, - плачет в трубку пожилая женщина, чуть успокоившись, добавляет. - За нарушение я все штрафы уплатила, а Рексу купила намордники и поводок – теперь выгуливаю только, как положено.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Алексей РЫЖЕНКОВ:

- Если хозяин собаки не отрицает, что именно его животное причинило покусало ребенка, то требуйте возмещения на лечение и моральный вред. Если он не хочет выплачивать, то смело подавайте в суд иск о возмещении. По статье 137 Гражданского Кодекса России к животным применяются общие правила об имуществе, а по статье 210 ГК РФ хозяин несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Согласно статье 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, физические или нравственные страдания, то судья вполне может обязать хозяина собаки выплатить денежную компенсацию пострадавшему. Положительная судебная практика по подобным случаям в стране уже наработана. В зависимости от тяжести травм может наступить и уголовная ответственность за по статье 115 Уголовного кодекса - умышленное причинение легкого вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лев схватил меня за руку и потащил. Я думала, разорвет»: Экскурсия по крымскому сафари-парку закончилась для туристки в больничной палате

46-летняя Ольга из Кирова всю жизнь мечтала познакомиться с большими кошками (подробнее)