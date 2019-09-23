«КП рулит»! «Комсомолка» приглашает всех на автоквест в Симферополе

В суете городских будней нам всем не хватает приключений. «Комсомолка» зовет всех желающих 26 октября забыть о работе, домашних хлопотах и окунуться в мир драйва и азарта. Осенняя хандра отменяется, все на автоквест «КП рулит»!

ЧТО ЭТО

Автоквест – это динамичная, веселая игра. Катайтесь по городу, разгадывайте загадки и получайте призы!

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Чтобы попасть на автоквест «КП рулит», у вас должны быть:

- Свободный вечер субботы, 26 октября

- Парочка активных друзей, которые хорошо знают Симферополь (или умеют пользоваться навигатором)

- Автомобиль (на экипаж – одна штука)

Всего в команде – 3-4 человека, включая водителя. Экипажи из двух человек к участию допускаются, но сразу предупреждаем: вдвоем играть намного тяжелее!

ВНИМАНИЕ!

Подростки до 18 лет могут участвовать только при условии, что в команде есть кто-то из его родителей/опекунов, который несет за него полную ответственность.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ

В квесте участвуют порядка 7 локаций, на каждой из которых команды будут выполнять задания и разгадывать загадки. Местоположение игровых площадок тоже придется угадывать!

Выигрывает команда, которая справится с максимальным количеством заданий и быстрее всех придет к финишу.

Прием заявок – до 10 октября 2019 года.

Отправляйте ФИО участников, контактные телефоны и название команды на адрес alesya.celischeva@phkp.ru.

В теме письма обязательно указывайте «Регистрация на автоквест».

Контактное лицо: Целищева Алеся Геннадьевна +79781093207

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ

Обязательно придумайте своей команде оригинальное название. Наличие формы, отличительных знаков приветствуется и дает дополнительные баллы.

Каждому участнику необходим смартфон с мобильным интернетом, зарядное устройство, фонарик, блокнот и ручка. По желанию – рации.

Запаситесь легким перекусом (бутерброды, печенье, фрукты и т.д.), возьмите с собой воду или термос с чаем. Обеденного перерыва не будет!

В обязательном порядке – хорошее настроение.

ВАЖНО

Участники платят организационные взносы, из которых формируется призовой фонд для победителей. Подарки от спонсоров получают все участники.

Генеральные спонсоры автоквеста – компания «ГЕНЛИЗИНГ» и сеть лабораторий «Гемотест».