«КП рулит»! «Комсомолка» приглашает всех на автоквест в Симферополе
В суете городских будней нам всем не хватает приключений. «Комсомолка» зовет всех желающих 26 октября забыть о работе, домашних хлопотах и окунуться в мир драйва и азарта. Осенняя хандра отменяется, все на автоквест «КП рулит»!
ЧТО ЭТО
Автоквест – это динамичная, веселая игра. Катайтесь по городу, разгадывайте загадки и получайте призы!
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Чтобы попасть на автоквест «КП рулит», у вас должны быть:
- Свободный вечер субботы, 26 октября
- Парочка активных друзей, которые хорошо знают Симферополь (или умеют пользоваться навигатором)
- Автомобиль (на экипаж – одна штука)
Всего в команде – 3-4 человека, включая водителя. Экипажи из двух человек к участию допускаются, но сразу предупреждаем: вдвоем играть намного тяжелее!
ВНИМАНИЕ!
Подростки до 18 лет могут участвовать только при условии, что в команде есть кто-то из его родителей/опекунов, который несет за него полную ответственность.
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ
В квесте участвуют порядка 7 локаций, на каждой из которых команды будут выполнять задания и разгадывать загадки. Местоположение игровых площадок тоже придется угадывать!
Выигрывает команда, которая справится с максимальным количеством заданий и быстрее всех придет к финишу.
Прием заявок – до 10 октября 2019 года.
Отправляйте ФИО участников, контактные телефоны и название команды на адрес alesya.celischeva@phkp.ru.
В теме письма обязательно указывайте «Регистрация на автоквест».
Контактное лицо: Целищева Алеся Геннадьевна +79781093207
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ
Обязательно придумайте своей команде оригинальное название. Наличие формы, отличительных знаков приветствуется и дает дополнительные баллы.
Каждому участнику необходим смартфон с мобильным интернетом, зарядное устройство, фонарик, блокнот и ручка. По желанию – рации.
Запаситесь легким перекусом (бутерброды, печенье, фрукты и т.д.), возьмите с собой воду или термос с чаем. Обеденного перерыва не будет!
В обязательном порядке – хорошее настроение.
ВАЖНО
Участники платят организационные взносы, из которых формируется призовой фонд для победителей. Подарки от спонсоров получают все участники.
Генеральные спонсоры автоквеста – компания «ГЕНЛИЗИНГ» и сеть лабораторий «Гемотест».
ИСТОЧНИК KP.RU