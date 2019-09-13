Мэри Поппинс 2019: «Комсомолка» запускает фотоконкурс Лучших воспитателей Крыма

Воспитатель в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище. Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого светлого праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2019».

В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.

Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:

«Лучший воспитатель»

«Лучший младший воспитатель»

«Лучший воспитатель частного детского сада»

Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, в котором могут принять участие все желающие.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Воспитателю или учреждению нужно прислать на электронную почту kp.crimea@phkp.ru одну или несколько фотографий с сопроводительной заявкой к каждому фото с указанием: номинации конкурса, ФИО воспитателя или нянечки, названия работы и дошкольного учреждения. Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мэри Поппинс - 2019».

Сроки проведения фотоконкурса

Ход интернет-голосования - с 14 по 26 сентября

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 30 сентября в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА

«РАДУГА» - сеть магазинов канцтоваров

Все для школы, офисов, художников и творчества – так можно вкратце обозначить ассортимент товаров, которые предлагает «Радуга». Всего же на полках порядка 15 тысяч различных наименований для учащихся, работы предприятий и тех, кто любит создавать красоту собственными руками.

Зайдешь и глаза разбегаются от большого выбора и яркого разноцветья.

Здесь любой товар, возьмем, тот же дырокол или ручку, предлагается в нескольких вариантах: эконом, бюджетный и премиум-класс. На любой вкус и любой бюджет!

Разные производители, разные цены, стабильно только одно – качество. На полках товар только от проверенных компаний, которые хорошо себя зарекомендовали, чья продукция достойна вниманию крымчан и гостей полуострова.

Зачастую визит в «Радугу» дарит человеку новое увлечение: как удержаться и не поискать в себя талант художника, если одних только красок несколько десятков видов!

Покупательский бум приходится на праздники, потому что в «Радуге» есть красивые и полезные подарки для любого возраста, начиная от дошкольного. Верхней возрастной рамки нет. Неважен и социальный статус: учится ли человек в школе, занимается ли домашним хозяйством или возглавляет солидное учреждение.

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