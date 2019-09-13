Мэри Поппинс 2019: «Комсомолка» запускает фотоконкурс Лучших воспитателей Крыма
Воспитатель в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище. Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого светлого праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2019».
В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.
Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:
«Лучший воспитатель»
«Лучший младший воспитатель»
«Лучший воспитатель частного детского сада»
Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, в котором могут принять участие все желающие.
Как поучаствовать в фотоконкурсе?
Воспитателю или учреждению нужно прислать на электронную почту kp.crimea@phkp.ru одну или несколько фотографий с сопроводительной заявкой к каждому фото с указанием: номинации конкурса, ФИО воспитателя или нянечки, названия работы и дошкольного учреждения. Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мэри Поппинс - 2019».
Сроки проведения фотоконкурса
Ход интернет-голосования - с 14 по 26 сентября
Подведение итогов и награждение победителей пройдет 30 сентября в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.
Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА
«РАДУГА» - сеть магазинов канцтоваров
Все для школы, офисов, художников и творчества – так можно вкратце обозначить ассортимент товаров, которые предлагает «Радуга». Всего же на полках порядка 15 тысяч различных наименований для учащихся, работы предприятий и тех, кто любит создавать красоту собственными руками.
Зайдешь и глаза разбегаются от большого выбора и яркого разноцветья.
Здесь любой товар, возьмем, тот же дырокол или ручку, предлагается в нескольких вариантах: эконом, бюджетный и премиум-класс. На любой вкус и любой бюджет!
Разные производители, разные цены, стабильно только одно – качество. На полках товар только от проверенных компаний, которые хорошо себя зарекомендовали, чья продукция достойна вниманию крымчан и гостей полуострова.
Зачастую визит в «Радугу» дарит человеку новое увлечение: как удержаться и не поискать в себя талант художника, если одних только красок несколько десятков видов!
Покупательский бум приходится на праздники, потому что в «Радуге» есть красивые и полезные подарки для любого возраста, начиная от дошкольного. Верхней возрастной рамки нет. Неважен и социальный статус: учится ли человек в школе, занимается ли домашним хозяйством или возглавляет солидное учреждение.
КОНТАКТЫ
Сайт: http://midikos.com
Группа в «Вконтакте»: https://vk.com/midikos
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
Симферополь
- ул. Дм. Ульянова 22, ТЦ «Орбита»;
- ул. Глинки 57, корпус 1, склад 1;
- ул. Киевская 64/ бул.Франко 41;
- Москольцо, рынок «Красный», бутик 27K.
- ул. Киевская 153Б, 2 этаж (здание ПУД)
- ул. Лермонтова 11а
- ул. Кирова 9/ул. Самокиша 12
Севастополь
- ул. Героев Сталинграда, 46а, ТЦ «Омега»
- ул. Очаковцев, 36 (напротив ТЦ «Очаковский»)
ИСТОЧНИК KP.RU