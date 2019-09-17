«Тавриду придумали поэты!»: Историк о переименовании Крыма

Греческая община предложила официально дать Крыму второе название «Таврида», чтобы «восторжествовала историческая справедливость».

Инициатива вызвала бурное обсуждение: идею уже поддержал вице-премьер Георгий Мурадов, а вот кандидат на пост председателя нового парламента Владимир Константинов высказался резко против.

«Комсомолка» спросила мнение историка - и оказалось, что с «исторической справедливостью» не все так просто. Собственно, «Тавридой» Крым никогда и не назывался.

- Название «Крым» утвердилось с начала XIV века, оно сменило название «Таврика», которое, в свою очередь появилось, начиная с Геродота - с пятого века до нашей эры. После вхождения Крыма в состав Российской Империи в XVIII веке появилась Таврическая область, а позднее – Таврическая губерния. Она включала не только Крым, но и часть нынешней Херсонской области, Мелитополь, - рассказывает КП-Крым декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Александр Герцен.

Он поясняет, что слово Таврида – новое и не имеет реальной исторической глубины. Оно появилось под влиянием романтических настроений, интереса к античному наследию Крыма, которое стало доступно для просвещенной части общества в Российской Империи.

- Это поэтический образ из произведений Державина, Пушкина: «Прекрасны вы, брега Тавриды». Поэт Максимилиан Волошин так создал топоним, чисто спекулятивный, для восточного Крыма – Киммерия. Он вошел в употребление, хотя киммерийцев там ни сном, ни духом не было. Но Волошин романтизировал древнейшие известные нам народы Крыма, и оно пошло (в употребление. – Ред.). Такой же «механизм воспроизводства» и у Тавриды, термин именно литературный, он никогда не был административно-территориальным.

Александр Герцен подчеркивает, что переименование республики – вопрос весьма деликатный, учитывая многонациональность полуострова.

- Нам приводят в пример субъекты вроде Якутии (Саха), Осетии-Алании. Но дело в том, что эти субъекты отличаются гомогенным составом населения. А в Крыму ситуация этническая всегда была динамичная, он никогда не был в распоряжении одного народа, - продолжает эксперт.

Греки, рассказывает Герцен, не составляли в античности большинства населения – признавая их огромный цивилизационный вклад. Но населяли они всегда ограниченные территории, в античности – приморские, в средневековье – немного пошире.

Именно поэтому переименование Крыма – скользкий вопрос с непростым историческим содержанием.

– Крым полиэтничен, и любые перемены должны быть взвешены и продуманы, реализовывать подобные проекты следует крайне осторожно и с широким общественным обсуждением, - заключает историк.

«Комсомолка» провела онлайн-опрос среди читателей. За переименование высказались только 23% проголосовавших, остальные 77% - однозначно против.

МНЕНИЕ

Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог:

- По сути, ничего страшного или этакого в переименовании региона нет, ведь с XVIII по XX век он официально назывался Таврической губернией. Предложение вызвало весьма эмоциональную реакцию, видимо, из-за того, что слово «Крым» - имеет тюркские корни, а «Таврида» - греческие. Хочу отметить, что это мнение частных лиц, а никак не заявление властей. Когда этот вопрос начнут рассматривать на официальном уровне, то можно будет более детально его проанализировать. Но если название «Крым – Таврида» будет одобрено, то это может стать прецедентом для двойных наименований населенных пунктов: современных и тех, что были до 1944 года.

Туристы уже привыкли к существующим наименованиям. Фото: Архив КП

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Александр:

Крым - название относительно недавнее, турецко-татарское, означает примерно - крепость. Против кого - понятно, из крепости очень удобно совершать набеги, а потом в ней укрываться. Кстати, в Российской империи это называлось - Таврическая губерния. И в 1918 году там была Советская республика Таврида (существовала меньше месяца, по факту контролировала небольшую территорию, постоянно находилась под давлением. – Ред.).

Юстас:

Достаточно и названия - Крым! Доходчиво и всем понятно. Хватит изысков и излишеств, есть более актуальные вопросы в Крыму!

Коновалова:

Вот кому там делать нечего? Да оставьте Крым в покое! От названия ничего не изменится.

Гость:

Крым - мужского рода, Таврида - женского. Двойное название - среднего рода. Европе понравится.

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