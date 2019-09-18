Кровавый след: подробности нападения бешеного волка в Крыму

В Симферопольском районе бешеный волк напал на дальнобойщиков, укусил женщину за шею и загрыз ее собачку. Егеря убили хищника. Но десятки голодных зверей продолжают орудовать в этом районе.

Как сообщала КП-Крым, ЧП произошло в минувшие выходные в Симферопольском районе. Утром волк наведался на придорожную стоянку возле села Перевальное. Животное накинулось на двух дальнобойщиков, а потом отправилось в сторону Алушты.

Нападение волка произошло недалеко от трассы Симферополь-Ялта. Фото: Юлия Михайленко

По пути волк заглянул в егерский домик, расположенный на кромке леса у оживленной трассы Симферополь-Ялта в Привольном (маленький поселок на три егерских домика, - ред.). Живут здесь всего лишь две семьи, некогда получившие напополам один невзрачный дом от лесхоза. Рядом - только придорожные рестораны и лесные просторы. Как все происходило, «Комсомольской правде-Крым» рассказала владелица второй части егерского домика. Женщину от встречи с хищником уберег счастливый случай.

- Я ушла из дома, и минут через 20 мне позвонила соседка, - рассказывает Ольга Довганюк. - Говорит, что к ним во двор пришел волк, загрыз их маленькую дворняжку и пошел грызть моего Бандита. А у меня большой пес, метис лайки. Соседка спросила, как быть, ведь волк уже успел укусить Наталью (одну из соседок, - ред) за шею, когда она пыталась отогнать его от своей собаки. Я сказала, чтобы они ничего не делали, и стала звонить в лесхоз.

Со стареньким Бандитом хищник не справился и вернулся доедать соседскую дворняжку. Тогда на крики сельчан прибежал владелец ресторана, расположенного неподалеку. Мужчина захватил с собой ружье и пытался убить волка. Но зверя удалось только ранить и спугнуть. Он сбежал в сторону Алушты. Здесь его и настигли лесники. Они убили животное только с пятого выстрела.

Волк оказался бешенным, поэтому Привольное и Перевальное теперь - карантинная зона. Ольга рассказывает, что ее и соседское подворья обработали эпидемиологи. Уцелевшим животным сделали прививки, а укушенную соседку госпитализировали. О состоянии дальнобойщиков пока ничего не известно.

Больше всего сельчан пугает то, что беседовавшие с ними ветеринары обмолвились: волки в этом районе давно и одна из стай насчитывает около 200 голов.

- Непонятно, почему все службы об этом молчали, никто не предупреждал людей. Здесь много туристов. Я теперь в лес даже ходить не буду, - говорит женщина.

Председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов подтвердил КП-Крым, что в этом районе волки действительно «орудуют» не первый год. Правда, по его сведениям, цифры преувеличены, ведь лесники регулируют численность хищников.

Если туристам или местном жителям все же не удастся избежать встречи с бешеным животным, разъяренного зверя можно попробовать отпугнуть ярким светом или громким звуком, советует Иванов.

- Когда волк болен, он нападает на всех, кого видит. Поэтому налаживать отношения с ним нелогично, - рекомендует главный ветеринар Крыма.

После случившегося даже суровые дальнобойщики перестали останавливаться на отдых вблизи леса. Наш собеседник - Владислав из Нижнего Новограда - выбрал стоянку поближе к людям, хотя она находится буквально в ста метрах от места, где волк напал на его коллег.

ОТКУДА ВОЛКИ

Еще в 2000-х хищники мигрировали в Крым через перешеек из Херсонской области. В Симферопольском районе волки раньше замечены не были и тем более не нападали на людей. Чаще всего расплодившиеся популяции обитают в степных районах полуострова. Но, видимо в поисках добычи они перебрались поближе к лесу и людям.

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