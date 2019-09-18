Смерть гадам: Крымские устрицы могут пропасть с прилавков

В Крыму назревает война между производителями знаменитых крымских устриц и Росприроднадзором. Практически все владельцы плантаций с моллюсками получили уведомления о возбуждении против них административных дел. Причина в том, что фермеры не предоставили положительного заключения о прохождении государственной экологической экспертизы. И это при том, что многие хозяйства работают уже не первый год.

Фермеры возмущены, что их небольшие предприятия приравнивают чуть ли не к атомным электростанциям и требуют многочисленных, а главное - дорогостоящих проверок.

- Похоже, что контролирующие органы уже не знают, как нас обобрать. Вот и выдумывают какие-то проверки. А ведь многие предприятия работают уже не первый год. И какой вред могут экологии нанести устрицы, которые фильтруют воду?! Одна раковина в сутки пропускает сквозь себя около 60 литров воды, - рассказывает КП-Крым Сергей Кулик, мастер по разведению устриц и владелец одной из плантаций.

По словам предпринимателя, даже если пройти эту экспертизу в текущих условиях, то большинство устричных хозяйств попросту перестанут существовать. А новые фермы открывать никто не станет. Окупаемость и так составляет несколько лет, а при нынешней стоимости экспертизы о прибыли можно будет забыть.

- Если это государственная экспертиза, то проводить ее должно государство, а не какие-то ООО «Рога и Копыта». Но при этом государственных фирм, проводящих экспертизу в Крыму, нет. Есть только частная фирма, и они требуют более 3 миллионов за экспертизу – при том, что там нет экспертов по аквакультурам. Они просто скачают набор документов с интернета, поставят свои подписи и скажут – платите. А почему 3 миллиона, а не 10 или 12? - вопрошает фермер.

Исходя из требований закона, подобная экспертиза должна проводиться еще на стадии открытия предприятия. Ее цель – предотвратить возможный ущерб экологии. Чтобы узнать, почему проверки свалились на головы фермеров только сейчас, «Комсомолка» решили обратиться в Крымскую ассоциацию аквакультуры.

ТРИ МИЛЛИОНА ЗА БУМАЖКУ

В Крыму существует три союза предпринимателей, занимающихся выращиванием деликатесных моллюсков. Это Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры. Сейчас все три группы объединились для борьбы с общей проблемой.

- По идее подобные экспертизы могут требовать только до того, как разрешить работу предприятия. Нам же прислали такие уведомления будто мы уже делаем что-то вредное для экологии, причем написали даже тем, у кого еще нет никаких площадок по выращиванию моллюсков, - рассказывает Сергей Грищенко, председатель Крымской ассоциации аквакультуры. - Никто не против экспертизы. У многих предприятий уже есть заключения о экологичности своего производства. Бумаги выдал керченский филиал НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В Росприроднадзоре нам сказали, что эти заключения – не полные.

В ассоциации возмущены и тем, что в Росприроднадзоре предпринимателям навязывают прохождение экспертизы в частной фирме, не предоставляя никакой государственной альтернативы. Кроме того, специализирующиеся на экспертизах конторы с континента отказываются работать с крымскими ассоциациями, ссылаясь на то, что местный Росприроднадзор не примет их заключения.

Сергей Грищенко отмечает, что данная экспертиза действует всего 5 лет. И нужно ли ее проходить повторно - нигде не сказано.

Сейчас крымские владельцы устричных ферм объединили силы в борьбе за справедливость. Они хотят потребовать либо упрощения процедуры для подобных предприятий, либо временной «амнистии», пока закон не будет доработан таким образом, чтобы его исполнение не убивало целый сектор крымской экономики.

КСТАТИ

«КП-Крым» в Росприроднадзор был отправлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. К сожалению, на момент публикации ответа мы не получили.

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