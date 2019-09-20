Хватит бояться за свое здоровье!

Найти сегодня абсолютно здорового человека почти невозможно. И ученые находят для такой тенденции ряд причин.

Это и плохая экология, и вредные привычки, и неправильное питание, а еще малоподвижный образ жизни. Все это негативно влияет на здоровье крымчан.

Регулярные визиты к врачу могли бы исправить ситуацию. Но делать это у нас както не принято. «Само пройдет», думают многие, вспоминая очереди в медучреждения. В итоге самочувствие наше не улучшается.

Но альтернативы профосмотрам нет. Тем более, что их можно совершать раз в год! Но как сделать их приятными?

Наша задача не только оказать медицинскую помощь. Важно делать это с комфортом для пациента, избавив его от очередей и ожиданий, рассказывает главный врач многопрофильного медцентра «Аванта».

Благодаря команде опытных специалистов, мы можем гарантировать деликатное отношение к каждому пациенту. Так что теперь визит к врачу - это совсем не страшно.

Многопрофильный медицинский центр «Аванта» оснащен современным оборудованием (МРТ, УЗИ, лабораторная и функциональная диагностика), что позволяет комплексно обследовать каждого пациента и решать практически любую проблему медицинской направленности.

Благодаря современному оборудованию и опытным специалистам, «Аванта» гарантирует диагностику самого высокого качества.

В многопрофильном медцентре «Аванта» ведется прием по направлениям: терапия, проктология, гинекология, урология, дерматология, неврология (в том числе консультативный прием врачанейрохирурга и вертеброневролога), эндокринология, травматология и ортопедия, кардиология, отоларингология, пульмонология, хирургия, онкологиямаммология, гастроэнтерология, а также прием психиатра, нарколога, психолога, консультативный прием инфекционистагепатолога, функциональная диагностика (ЭКГ, Холтер, Тредмил, ЭЭГ), спортивное оздоровление, лабораторные анализы.

И все это в одном месте и в самом центре города! Прием ведется по предварительной записи. Тел.: +7 (978) 5530001, +7 (8692) 557782 или на сайте центра: ул. Балаклавская, 3В. С понедельника по субботу с 08.00 до 20.00.

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