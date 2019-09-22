Как в Севастополе прошла Велоночь 2019: Самые яркие моменты праздника

В Севастополе, 21 сентября, когда стемнело и на улицах стихло автомобильное движение, настало время фанатов двухколесного транспорта.

На главной площади города, носящей имя адмирал Павла Степановича Нахимова, собрались тысячи велосипедистов. С семи до девяти вечера была регистрация участников, а желающих принять участие в "велопокатушках" было больше тысячи человек.

Велоночь началась с шоу.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Перед стартом прошло выступление севастопольской группы Сатисфакция, которое всех неплохо взбодрило.

Велосипеды бывают разные.Фото: Анна САДОВНИКОВА

А потом все сели на велики, взялись за руль: - Поехали!

Крылья не помеха езде на велосипеде.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Участники своеобразного флешмоба отнеслись к мероприятию с душой и фантазией.

Забавно и неузнаваемо.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Многие из велосипедистов надели яркие и необычные костюмы, которые превратили велопробег в фестиваль-маскарад на двух колесах.

Почтальон Печкин.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Кого только здесь не было: демоны, ангелы и инопланетяне.

Проехать по центру Севастополя на велосипеде - это настоящий драйв.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- 0щущения просто невероятные, ведь можно проехать по кольцу города целой колонной, занимая не только полтора метра от обочины, а всю проезжую часть, - рассказала КП-Крым Анна Садовникова, фотограф. – Я очень люблю кататься на велосипеде, занималась велотуризмом в студенчестве. Потусить в большом количестве, таких же увлеченных людей, хотя бы раз год - это для меня большое удовольствие! Ну и конечно, когда едешь и не боишься машин - их просто нет- это очень круто!