2019-09-22T15:08:14+03:00
Общество

Как в Севастополе прошла Велоночь 2019: Самые яркие моменты праздника

По центральном улицам проехали тысячи велосипедистов [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Велоночь очень похожа на карнавал.Велоночь очень похожа на карнавал.Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Севастополе, 21 сентября, когда стемнело и на улицах стихло автомобильное движение, настало время фанатов двухколесного транспорта.

На главной площади города, носящей имя адмирал Павла Степановича Нахимова, собрались тысячи велосипедистов. С семи до девяти вечера была регистрация участников, а желающих принять участие в "велопокатушках" было больше тысячи человек.

Велоночь началась с шоу. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Велоночь началась с шоу.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Перед стартом прошло выступление севастопольской группы Сатисфакция, которое всех неплохо взбодрило.

Велосипеды бывают разные. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Велосипеды бывают разные.Фото: Анна САДОВНИКОВА

А потом все сели на велики, взялись за руль: - Поехали!

Крылья не помеха езде на велосипеде. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Крылья не помеха езде на велосипеде.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Участники своеобразного флешмоба отнеслись к мероприятию с душой и фантазией.

Забавно и неузнаваемо. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Забавно и неузнаваемо.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Многие из велосипедистов надели яркие и необычные костюмы, которые превратили велопробег в фестиваль-маскарад на двух колесах.

Почтальон Печкин. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Почтальон Печкин.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Кого только здесь не было: демоны, ангелы и инопланетяне.

Проехать по центру Севастополя на велосипеде - это настоящий драйв. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Проехать по центру Севастополя на велосипеде - это настоящий драйв.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- 0щущения просто невероятные, ведь можно проехать по кольцу города целой колонной, занимая не только полтора метра от обочины, а всю проезжую часть, - рассказала КП-Крым Анна Садовникова, фотограф. – Я очень люблю кататься на велосипеде, занималась велотуризмом в студенчестве. Потусить в большом количестве, таких же увлеченных людей, хотя бы раз год - это для меня большое удовольствие! Ну и конечно, когда едешь и не боишься машин - их просто нет- это очень круто!

Севастополь. Велоночь 2019.Видео: Алексей Курьянов/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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