2019-09-23T17:19:44+03:00
Общество

В Симферополе пенсионерка 10 лет живет на улице ради собаки

С четвероногим другом ее не возьмут ни в один приют, а без пса пенсионерка умрет
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Ради рыжего друга баба Валя уже 10 лет живет на улице. Фото: Евгений ПичугинРади рыжего друга баба Валя уже 10 лет живет на улице. Фото: Евгений Пичугин
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Баба Валя перебралась в Симферополь из Евпатории. У старушки когда-то было все: маленький домик и родные люди. В миг все исчезло, и она стала бездомной. Единственная радость - рыжий пес.

Говоря о бездомных, мы невольно себе представляем неопрятно одетого человека, от которого за версту разит спиртным. Но это лишь клише.

Когда волонтеры познакомились с бабой Валей, то удивились, что женщина не принимает алкоголь, опрятна и вежлива. Рядом с ней верный друг – рыжий пес «дворянской» породы, который настолько умен и обходителен, что открывает хозяйке дверь в любые помещения, куда их пока еще впускают. Домом для бабули и собаки стал зал ожидания Симферопольского вокзала, но, когда Крымский мост заработает на полную и по нему пойдут поезда, податься бездомным будет некуда.

Пес-дворянин открывает хозяйке двери. Фото: Евгений Пичугин

Пес-дворянин открывает хозяйке двери. Фото: Евгений Пичугин

Сейчас волонтеры подыскивают бабе Вале жилье. Хотя бы на зиму, чтобы она не погибла в морозы.

– Она живет на улице, – рассказывает КП-Крым волонтер Евгений Пичугин. – Пока еще бабулю из-за ее порядочности впускают в зал ожидания. Но скоро откроют железнодорожное сообщение, а зимой на скамейках она не выживет.

Рассказывать о себе женщина не спешит. О ней известно лишь то, что был дом - развалился, сын - попал в религиозную секту, а родная сестра умерла. Есть еще какие-то родственники в Евпатории, но связь с ней они не поддерживают.

Конечно, в Крыму есть дома для престарелых, но стать их постояльцем могут лишь те, у кого есть документы, а свой паспорт баба Валя потеряла еще в украинском Крыму. Да и не впустят ее с туда четвероногим другом.

– А без него жизни нет, - говорит старушка.

Спасти пенсионерку от бродяжничества мог бы приют для бездомных, но в Крыму такого нет. Землю под его строительство симферопольские власти выделили еще в 2016 году, но старт работ оттянула бумажная волокита. А потом против соседства с бомжами восстали жители района. Чиновники побоялись социального взрыва, и было решено искать новый участок, а строительство перенести на 2020 год.

Приютом для бабы Вали стал симферопольский вокзал. Фото: Евгений Пичугин

Приютом для бабы Вали стал симферопольский вокзал. Фото: Евгений Пичугин

Как утверждает председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина, в Крыму за последнее время увеличилось количество бездомных. Хотя точной статистики бродяг в республике нет. Есть государственные заведения, помогающие оформить документацию, но их помощь на этом заканчивается.

А пока тех, для кого бродяжничество не стало образом жизни, волонтеры умудряются пристраивать на поруки. Других бездомных, которые еще в силах работать, пригревают реабилитационные центры, где, по сути, они становятся бесплатной рабочей силой. Судьба тех, кто опустился и не в силах трудиться, фактически решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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