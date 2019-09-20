Осторожно! Самые популярные схемы «банковского» мошенничества в Крыму

Полуостров захлестнула волна телефонного мошенничества. Некоторые читатели КП-Крым только за последний месяц получили по 5-6 звонков от якобы сотрудников службы безопасности банка. В МВД говорят, что дистанционное мошенничество через интернет или телефон догоняет по "популярности" самое распространенное преступление - кражу. Какие уловки чаще всего используют мошенники, КП-Крым рассказали в полиции.

«Ваша карта заблокирована!».

Мошенник звонит жертве, представляется работником банка и говорит, что карта заблокирована. Он вынуждает человека продиктовать комбинацию цифр якобы для «отмены блокировки» - выведывают[W1] защитный CVV-код, позволяющий получить доступ к карте онлайн, а дальше уже переводит с нее все деньги на свою.

Часто на телефон жертвы якобы от имени банка приходит SMS, где говорится о блокировке карты. Указывается фальшивый номер «горячей линии». Клиент банка перезванивает и попадается на удочку мошенников, которые либо выведывают у него данные для взлома счета, либо обманом заставляют жертву самостоятельно перевести денежки на их счет.

«Подтвердите вашу личность»

Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, объявляют жертве, что замечены «подозрительные операции» по карте. Расспрашивают о суммах последних переводов, уточняют личные данные. А потом просят подойти к банкомату якобы для «подтверждения личности». Перезванивают, спрашивают, где ближайший банкомат и когда вы сможете возле него оказаться. Затем под видом «разблокировки счета» выводят имеющиеся на счету средства.

«Хочу перевести вам аванс»

Нередко жертвой телефонных мошенников становятся продавцы товаров в интернете. Разместил себе владелец автомобиля объявление о продаже и ждет клиентов, ничего не подозревая. Тут ему звонит предприимчивый гражданин, желающий нагреть руки. Хочу, говорит, вам перевести аванс за вашу ласточку, чтобы никто не перекупил. Он просит номер счета или карты, говорит, что перевел деньги. Естественно, денег никаких продавец не видит. Мошенник предлагает подойти к терминалу и «провести определенные действия с банковской картой», чтобы завершить операцию. В итоге вместо получения задатка за автомобиль простодушный продавец отправляет свои деньги мошеннику.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Житель Новосибирска обманом выманил у крымчан около миллиона рублей

31-летний сибиряк звонил жителям полуострова, представляясь сотрудником полиции, говорил, что близкий родственник или друг попал в беду, и нужны деньги. Наличные он забирал через «курьеров», которых находил через службы такси и бесплатные объявления. «Курьеры» получали 10% от суммы.

Только на территории Керчи мошенник из Новосибирска успел обмануть 11 человек. Во всем признался, теперь ему грозит как крупный штраф, так и до шести лет тюрьмы.