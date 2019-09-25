Спасти жизнь человека – стать донором костного мозга: Донорская акция продолжается в Крыму

Ежегодно в России более четырех тысяч взрослых и порядка тысячи детей нуждаются в трансплантации кроветворных стволовых клеток – костного мозга. Эта операция – часто единственный шанс на выздоровление для людей с онкологическими, аутоиммунными, наследственным и гематологическими заболеваниями. Каждый год в стране проводят подобные операции, но их количество в 2-3 раза меньше, чем требуется – во многом из-за острой нехватки доноров стволовых клеток.

Чтобы увеличить шансы людей на спасение, благотворительный фонд «Российский фонд помощи», создал Национальный регистр доноров костного мозга – единую базу доноров с многочисленными генотипами.

Национальный регистр доноров носит имя 10-летнего мальчика из Удмуртии – Васи Перевощикова. Он боролся с серьёзным заболеванием – раком крови, но найти донора костного мозга для ребенка не удалось. К сожалению, в феврале 2015 года Васи Перевощикова не стало.

Любой крымчанин может бесплатно сдать кровь на анализ в медицинских офисах сети iVITRO и внести себя в Национальный регистр - тем самым стать потенциальным донором костного мозга. Этот поступок, в любой момент без преувеличения, может спасти жизнь многодетной матери, отца семейства или ребенка.

Кто может стать донором?

1. Любой крымчанин в возрасте от 18 до 45 лет

2. Весом не менее 50 килограммов

3. Без абсолютных противопоказаний по списку заболеваний (размещен на сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова)

Как стать донором костного мозга в Крыму?

1. Обратиться в одну из лабораторий компании iVITRO в городах полуострова – найти их можно на официальном сайте https://ivitro.su/ или уточнить адреса по телефону 8-800-100-66-57.

2. Подписать соглашение о вступлении в регистр доноров кроветворных стволовых клеток.

3. Сдать 4-9 мл крови для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. После этого Вы официально становитесь потенциальным донором костного мозга.

4. По возможности Вам необходимо сообщать сотрудникам Нацрегистра о смене места жительства, номера телефона и перенесенных заболеваниях.

5. Вы можете на протяжении жизни так и не стать реальным донором, а просто находиться в реестре. Но если Ваш HLA-фенотип подойдет конкретному пациенту, то с Вами свяжутся сотрудники реестра.

6. Если Вы дадите согласие на донорство костного мозга, то в лаборатории iVITRO Вам подробно расскажут о предстоящей процедуре заготовки кроветворных стволовых клеток.

7. Далее нужно будет пройти полное медицинское обследование.

8. Если результаты обследования будут положительными, то Вас ждет процедура заготовки стволовых клеток одним из выбранных Вами способов.

9. Минимум два года донору и реципиенту не разрешено общение, после этого периода Вы сможете связаться с реципиентом через сотрудников Нацреестра.

10. В любой момент Вы имеете право отказаться от желания стать реальным донором без объяснения причин.

КОНТАКТЫ

Сеть медицинских центров в Крыму iVITRO Сайт: https://ivitro.su/

Контакт: 8-800-100-66-57

Группа ВК: https://vk.com/ivitro_crimea

Группа ФБ: https://m.facebook.com/ivitro.su/

Инстаграмм: https://www.instagram.com/ivitro.su/

Дополнительную информацию по акции также можно получить по единому справочному телефону iVITRO: 8 (800) 100 66 57

Адреса и контакты лабораторий iVITRO в Крыму:

Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 46. Телефон - 8 978 149 38 36. График работы: пн-пт 7:30-17 сб-7:30-14

Джанкой, ул. Розы Люксембург 11. Телефон - 8 978 920 02 49. График работы: пн-пт 07-19 сб 08-13

Евпатория, ул. Ленина 29. Телефон - 8 978 917 29 24. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Евпатория, ул. Ульянова ½. Телефон - 8 978 933 47 37. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Керчь, ул. Карла Маркса 26. Телефон - 8 918 395 21 32. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Керчь ул. Славы 25/12. Телефон - 8 978 922 75 95. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Кировское, ул. Дзержинского 3. Телефон - 8 978 135 52 60. График работы: пн-пт 7-15 сб-8-13

Красноперекопск, ул. Толбухина 10. Телефон - 8 978 902 83 91. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Саки, ул. Лобозова, д. 7Д. Телефон - 8 978 038 90 98. График работы: пн-пт 7-17 сб-8-12

Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского 8. Телефон - 8 978 936 99 56. График работы: пн-пт 7-19 сб и вс8-13

Севастополь, пр-т Генерала Острякова 42. Телефон - 8 978 951 39 02. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 24А. Телефон - 8 978 998 71 49. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Севастополь, ул. Косарева 2. Телефон - 8 978 902 96 71. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Севастополь, пр-т Октябрьской Революции 42. Телефон - 8 692 43 03 64. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Симферополь, ул. Киевская 3/Гурзуфская 1. Телефон - 8 978 907 58 51. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Симферополь, ул. Кирова 37. Телефон - 8 978 904 28 77. График работы: пн-пт 7-19 сб 8-13 вс 8-12

Симферополь, ул. Ленина 7/24. Телефон - 8 978 904 28 77. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Симферополь, ул. Севастопольская 25. Телефон - 8 978 951 39 01. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Симферополь, ул. 60 лет Октября 21. Телефон - 8 978 909 49 08. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Феодосия, ул. Галерейная 11. Телефон - 8 978 917 29 25. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Феодосия, ул. Гарнаева 59. Телефон - 8 978 901 14 80. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Черноморское, ул. Кирова 71. Телефон - 8 978 900 93 71. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

Ялта, ул. Киевская 18. Телефон - 8 978 951 39 41. График работы: пн-пт 7-19 сб-8-13

*на правах рекламы