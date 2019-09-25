За что убивают крымчан и сколько это стоит

На этот раз бизнесмен лишился жизни по наводке партнера, а киллер получил за выполненное задание миллион рублей. Эта сумма в российском Крыму стала некой таксой, которую заказчики готовы заплатить исполнителям. У кого же эта услуга пользуется спросом?

ПЯТЬ ФИРМ И ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА

У 38-летнего крымчанина в Евпатории был свой строительный бизнес. В 2016 году, чтобы расшириться, он привлек в дело своего 41-летнего приятеля, с которым уже имел несколько совместных фирм.

Спустя два года понадобились новые вложения в бизнес, и учредитель взял в долг 4 миллиона рублей. Деньги он отдал компаньону, который решил потратить все на себя. Возвращать взятое мужчина не хотел. А чтобы стать единственным владельцем пяти общих фирм, и вовсе решился на убийство товарища.

Преступление 41-летний предприниматель доверил своему знакомого из Белгорода, остро нуждающемуся в деньгах. За выполненный заказ убийце был обещан миллион рублей и доля в бизнесе. Чтобы осуществить задуманное злоумышленник предложил своему партнеру поехать в Севастополь, а по дороге в Саках захватить знакомого.

В день убийства в Симферопольском районе возле села Раздолье злоумышленник остановил авто и вышел из него, оставив жертву один на один с киллером, так он получил возможность наблюдать за происходящим со стороны.

По данным Следственного комитета Крыма, убийца задушил свою жертву удавкой. Чтобы скрыть следы преступления, подельники погрузили погибшего в багажник автомобиля. Дождавшись темноты, к трупу привязали тяжелый груз и сбросили в Михайловское озеро.

В это озеро сбросили труп предпринимателя

Сегодня следствие собрало всю доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд.

Это не первое заказное убийство в республике. Но, что удивительно, в большинстве раскрытых и предотвращенных убийств фигурирует одна и та же сумма – миллион рублей. Видимо, столько сегодня стоит человеческая жизнь.

НАДОЕЛ МУЖ

В 2014 году в крымчанка заказала убийство собственного мужа. Помощи попросила у своего знакомого. Два киллера лишили мужчину жизни пока тот был пьяным. Как именно они этот сделали – не сообщается. Но известно, что тело убитого вывезли в Симферопольский район. Там подельники вырыли яму, кинули в нее труп, а после залили тело концентрированным раствором из извести (чтобы сложнее было опознать) и только тогда закапали.

За выполнение поручения исполнители получили 20 тысяч долларов, что на тот период было эквивалентно миллиону рублей. Организатор и подельники были задержаны и получили на четверых почти 70 лет лишения свободы.

УБИТЬ И НЕ ПЛАТИТЬ

Летом 2016 года в Симферополе правоохранители предотвратили убийство местного предпринимателя. До смерти крымчанина едва не довел долг, который не захотел отдавать заемщик. Чтобы устранить кредитора он нанял двух безработных. Но план реализовать не получилось, так как один из наемников пришел в полицию и рассказал о готовящемся. За убийство мужчинам заказчик также обещал миллион рублей.

Но жертвами становятся не только кредиторы, но и заемщики.

В 2011 году из-за долга был убит президент мотоклуба «Островитяне» Александр Пятничко. Он был застрелен, а после расчленен. Голову байкера нашли в коллекторе в Евпатории. Сперва сообщалось, что это могло быть заказное убийство, но после выяснилось, что убийцей оказался депутат горсовета Алушты Виктор Петров, который самостоятельно «убрал» своего должника, заманив его в заброшенное здание. Петров был приговорен к 14 годам колонии строго режима.

ОТГОЛОСКИ ЛИХИХ 90-Х

В этом году в море курортного поселка Николаевка был найден труп еще одного предпринимателя Рашида Ягъяева. К его шее была привязана гиря, а тело так долго пролежало в воде, что узнать мужчину было практически невозможно. Когда труп пытались достать из воды голова и кисти отделились от тела. По версии родных, бизнесмена могли лишить жизни из-за долгов. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».