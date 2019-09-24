2019-09-24T19:07:32+03:00
Происшествия

Задушили и сбросили в воду: В Крыму бизнесмен заказал компаньона

Причиной убийства стала банальная жадность
Галина КОВАЛЕНКО
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Следователи детально разобрались в жестоком убийстве.Следователи детально разобрались в жестоком убийстве.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На скамью подсудимых сядут два жителя Крыма.

- 41-летнего предпринимателя из Евпатории обвиняют в организации убийства, а 39-летнего спортсмена из Белогорска – в его исполнении, - сообщает ForPost ссылаясь на пресс-службу ГУ СКР по РК и городу Севастополю.

Следователи выяснили, что в 2018 году организатор убийства получил от своего компаньона по строительному бизнесу 4 миллиона рублей, чтобы вложить в дело. Но распорядился ими по-своему усмотрению.

Чтобы не возвращать долг, а также получить полный контроль над пятью фирмами, предприниматель за 1 миллион рублей и долю в бизнесе нанял киллера.

Жертву, якобы для поездки на встречу с партнерами по бизнесу, заманили на машину. По дороге в Севастополь к бизнесменам подсел попутчик-киллер, который в безлюдном месте набросил на шею неугодного компаньона удавку. Затем подельники привязали к телу груз и сбросили в озеро.

В ходе следствия киллер дал признательные показания. На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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