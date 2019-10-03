«Комсомолка» подводит итоги фотоконкурса «Крым в объективе - 2»
«Комсомольская правда - Крым» вместе с Международным аэропортом «Симферополь» при поддержке Министерства курортов и туризма РК подводит итоги фотоконкурса «Крым в объективе - 2».
Участники по условиям конкурса фотографировались на отдыхе на фоне прекрасных крымских просторов - причудливых скал, моря, достопримечательностей - и присылали нам. По итогам читательского голосования мы объявляем победителей.
1 место
заняла Елена Красова, которая снялась на фоне горы Аю-Даг.
Елена Красова
2 место
достается Алексу Седельнику, который позировал фотографу верхом на коне возле Симферопольского водохранилища.
Алекс Седельник
3 место
заняла Людмила Красова, сфотографировавшись на фоне Большой Ялты.
Людмила Красова
Победитель получает спецприз от Министерства курортов и туризма РК - уик-энд в одном из крымских отелей!
Участники, занявшие второе и третье место, получат сувенирные наборы от международного аэропорта «Симферополь», а также абонемент в тренажерный зал «Консоль Спорт Семейный».
ИСТОЧНИК KP.RU