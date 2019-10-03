2019-10-03T17:52:45+03:00
Общество

«Комсомолка» подводит итоги фотоконкурса «Крым в объективе - 2»

Победитель получает уик-енд в одном из крымских отелей
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На фоне крымской природы получаются самые лучшие снимки!На фоне крымской природы получаются самые лучшие снимки!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Комсомольская правда - Крым» вместе с Международным аэропортом «Симферополь» при поддержке Министерства курортов и туризма РК подводит итоги фотоконкурса «Крым в объективе - 2».

Участники по условиям конкурса фотографировались на отдыхе на фоне прекрасных крымских просторов - причудливых скал, моря, достопримечательностей - и присылали нам. По итогам читательского голосования мы объявляем победителей.

1 место

заняла Елена Красова, которая снялась на фоне горы Аю-Даг.

Елена Красова

Елена Красова

2 место

достается Алексу Седельнику, который позировал фотографу верхом на коне возле Симферопольского водохранилища.

Алекс Седельник

Алекс Седельник

3 место

заняла Людмила Красова, сфотографировавшись на фоне Большой Ялты.

Людмила Красова

Людмила Красова

Победитель получает спецприз от Министерства курортов и туризма РК - уик-энд в одном из крымских отелей!

Участники, занявшие второе и третье место, получат сувенирные наборы от международного аэропорта «Симферополь», а также абонемент в тренажерный зал «Консоль Спорт Семейный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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