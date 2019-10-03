«Комсомолка» подводит итоги фотоконкурса «Крым в объективе - 2»

Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение

Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.