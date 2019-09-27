Прерывали, провоцировали, толкали: Как Украина мешала крымчанам на совещании ОБСЕ

Крымчанам удалось прорвать информационную блокаду на ежегодной международной конференции ОБСЕ в Варшаве, несмотря на неоднократные попытки представителей Украины сорвать выступления и устроить скандал.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ!»

- Мария Волконская, Крым, Российская Федерация… - представляется главред «Крымской газеты», и ее сразу же прерывает представитель украинской делегации.

- Возражения!.. Мы видим попытку нарушения территориальной целостности Украины, попытку использовать площадку ОБСЕ для легитимизации оккупации! – заявил делегат от незалежной.

Украина попыталась сорвать выступление крымчан на секции ОБСЕ.Видео: Крымская газета

После возражений России модератор объявил технический перерыв.

- То есть мы не будем обсуждать дальше свободу слова в Крыму? – поинтересовалась Волконская.

- Технический перерыв, - повторил модератор.

В итоге Марии Волконской все же дали выступить, хоть украинская сторона попыталась прервать ее речь еще раз.

Как рассказала КП-Крым шеф-редактор Крымского информационного агентства Ольга Леонова, которая тоже выступала на сессии ОБСЕ в Варшаве, сразу два технических перерыва на заседании объявили впервые за пять лет.

- Модератор брал время на споры с украинской и канадской стороной – давать или не давать слово представителю Крыма. Украина аргументировала тем, что Крым – якобы аннексированная территория и мы якобы попали в Польшу незаконно. Однако мы все официально зарегистрировались на сайте, указав все данные – место прописки, место работы, паспортные данные. Мы регистрировались по российским паспортам, официально получили приглашение, визу - и приехали, - отметила Ольга Леонова.

По ее мнению, сам факт того, что модератор все же дал выступить с докладами свидетельствует, что отношение к Крыму в мировом сообществе меняется.

- Я надеюсь, что комиссар по правам человека Дунья Миятович все же приедет в Крым, мы ее ждем. Мы готовы показать все, что есть в Крыму: не только достижения, но и проблемы. Вообще, наша делегация приглашала всех на полуостров: приезжайте, посмотрите на Крым своими глазами, не верьте пропаганде. Вам за этот визит ничего не будет – с российской стороны так точно, - сказала Леонова.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ГОТОВА СЛУШАТЬ КРЫМЧАН

Шеф-редактору КИА удалось выступить на заседании, хотя из-за технических перерывов время на доклад урезали. Ольгу Леонову никто не прерывал, хотя выступление потом бурно обсуждали в кулуарах.

- Нет преград для очевидцев. Для очевидцев не существует лжи. И быть очевидцем того, что происходит в любой точке земного шара помогают современные коммуникации. Можно зайти в соцсети и увидеть, чем живет полуостров, - заявила журналист с трибуны ОБСЕ.

Выступление шеф-редактора КИА Ольги Леоновой на ОБСЕ.Видео: КИА

Она рассказала, что оппозиционные украинские журналисты, приехавшие в Варшаву, с удовольствием общались с крымчанами. Хотя они и считают полуостров украинским, но готовы хотя бы выслушать аргументы тех, кто проголосовал на референдуме за воссоединение с Россией.

- С удовольствием приняли в подарок литературу о Крыме, которую мы привезли, сувенирные монеты с изображением Крымского моста. А вот члены официальной делегации Украины на контакт совершенно не выходили, - рассказала Леонова.

«ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ, ЧТО КРЫМ – ЭТО РОССИЯ!»

- Сколько стоит быть рабом в стране? – с таким вопросом подошел к крымским коллегам журналист украинского телеканала ATR (которым владеет организатор энергетической и продуктовой блокад Крыма Ленур Ислямов).

- Вам, наверное, виднее, потому что я себя рабом не считаю, я себя считаю свободным человеком в свободной стране, на своей родине, - ответил корреспондент канала «Крым24» Александр Макарь.

Украинские журналисты пытались спровоцировать крымчанина в кулуарах ОБСЕ в Варшаве.Видео: Крым24

Украинские журналисты пытались спровоцировать его на агрессию, снимали все на несколько камер, но не получилось. Макарь, улыбаясь, предложил им в подарок сувенирную монетку с изображением Крымского моста.

- Монета как серебро на вампира подействовала. Они всячески старались уворачиваться, чтобы даже не прикасаться к ней. Конечно, это не поведение профессионалов. Существует журналистская этика, все понимают, что каждая съемочная группа отрабатывает свой материал. В Варшаве были представители других украинских телеканалов, никто никому работать не мешал, а вот каналу ATR не сидится, нужна сенсация, чтобы показать, какие они белые и пушистые, а мы в Крыму все сидим с автоматами, - поделился с КП-Крым впечатлениями Александр Макарь.

Раздуть скандал и вывести крымчан из себя журналисты ATR пытались трижды, даже поймали нашу делегацию на подземной парковке.

- Шесть этажей не поленились спуститься, чтобы еще раз услышать, что Крым – это Россия! – удивился Макарь.

ТОЛКАЛ ПЛЕЧОМ

Вторая делегация – представители национальных общин - тоже хлебнула «европейского гостеприимства». Как рассказала КП-Крым председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, многим членам делегации просто-напросто не дали визу, и попасть в Варшаву удалось только четверым крымчанам.

- Подавали мы на шенгенские визы, но поляки решили, что шенген - это для крымчан слишком, и выдали нам национальные визы. Они краткосрочные, всего на 10 дней, и выезжать за границу Польши нельзя, - посетовала Гридчина.

Анастасия Гридчина выступила с докладом

Ей удалось выступить на сессии ОБСЕ, никто не прерывал, однако делегация США встала и вышла в полном составе, как только крымчанка начала говорить.

- Им не понравилось то, что я говорила. До этого дипломат из США очень агрессивно набросился в своем выступлении на Россию, обозвал нашу страну агрессором. А я озвучила, что украинцев в Крыму не притесняют, а прямое нарушение прав и свобод - это запрет крымчанам на въезд в европейские страны, - отметила председатель украинской общины.

Кроме того, ей пытался помешать член украинской делегации - председатель запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров.

- Он сел со мной рядом, по правую руку, и пытался толкать меня плечом, - рассказала Гридчина. - Через полчаса выступал председатель белорусской общины Роман Чегринец, но его Чубаров уже не толкал, сел сзади и показывал свое недовольство на камеру.

Анастасия Гридчина отметила, что ее зарегистрировали на сессии ОБСЕ как представителя не национальной общины, а «региональной организации» без названия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ТРОФИМОВ, председатель Союза журналистов Республики Крым:

- Ежегодное совещание по вопросам человеческих измерений проводилось уже в 23 раз. Я был первым журналистом, который прорывал эту блокаду в ОБСЕ в 2016 и 2017 году. Во время первого моего выступления была в зале полная тишина: никто не ожидал вообще, что на такое заседание может приехать журналист из Крыма и рассказывать о реальной ситуации. После члены украинской делегации топали ногами, кричали: «Ганьба» - и так далее. На следующих сессиях выступать было крайне тяжело, украинская делегация постоянно пыталась блокировать. В 2017 в ходе пленарного заседания еврокомиссар по свободе СМИ Арлен Дезир прервал меня, и выступить уже тогда не дали.

Наши коллеги выступили на сессии ОБСЕ, несмотря на протесты. Мы доносили голос Крыма до мирового сообщества, а не до официальных делегаций, которые сидели в этом зале. Они все одинаково: Крым не признаем. Но в зале всегда много общественных организаций, коллег-журналистов из разных стран. Мы работаем там для них и с ними.

Александра Макаря пытались спровоцировать украинские журналисты

МНЕНИЕ

Иван МЕЗЮХО, политолог:

- Своим неадекватным поведением Украина только привлекла внимание к содержанию докладов крымчан. Голос Крыма прозвучал на совещании ОБСЕ, наши представители внесли свою лепту в реализацию стратегии народной дипломатии. Информационная блокада хотя бы на час был прорвана.

СПРАВКА «КП»

Бюро по демократическим институтам и правам человека организует в столице Польши международную конференцию ОБСЕ, куда съезжаются полторы тысячи делегатов из 57 государств – как участников ОБСЕ, так и стран-партнеров. В течение десяти дней проходят два десятка рабочих заседаний и порядка сотни других мероприятий. В этом году в Варшаву отправились две делегации от Крыма – журналисты ряда государственных СМИ («Крымская газета», «Крымское информационное агентство», телеканалы «Миллет», «Крым24»), а также руководители национально-культурных обществ.

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