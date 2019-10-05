Копье в штанах и матерные стихи Есенина: Смешные истории, рассказанные учителями
В первую субботу октября Крым вместе со всей Россией отмечает День учителя. У каждого педагога найдется множество смешных историй, которые происходят на уроках. Они поделились самыми интересными с КП-Крым.
О ВЛАДЕНИИ КОПЬЕМ
7 класс. Урок литературы. Тема: «Рыцарский роман».
Учитель: «Рыцарь раньше должен был уметь хорошо держаться в седле, держать меч в руках, а на турнирах даже управляться с копьем».
Ученик: «Ага, и с тем копьем, что в штанах, тоже!».
Пауза. Дикий хохот в классе.
О РЕВОЛЮЦИЯХ
Тот самый 7 класс.
Учитель: «После уроков у вас внеклассное мероприятие. Все остаются».
Ученик: «Не хочу. Я протестую. Устроим революцию!».
Учитель: «Флаг и копье тебе дать?».
Ученик: «Флаг можно, а с копьем у нас Р. только управляться умеет».
Все вспомнили историю с копьем на литературе, и в классе снова дикий хохот.
О НЕОБЫЧНОМ МАНИКЮРЕ
8 класс.
Классный руководитель: «Не суй руки в аквариум! Это не твои рыбки, а учителя физкультуры».
Ученик 1: «Это не рыбки, это бесплатный пилинг!»
Классный руководитель: «Если они сдохнут, то тебе придется новых купить».
Ученик 2: «Если они сдохнут, учитель физкультуры тебе руку отгрызет, и тут даже маникюр не нужен будет!»
Иногда ученики смотрят на мир под другим угломФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
О ТЕРМИНАХ
5 класс. Литература.
Учитель: «Дети, кто такой барин?».
Ученик: «Тот, кто работает в баре».
О ПОЛУЧЕННОМ ОПЫТЕ
Классный час. Начальная школа. Тема: «Вредные привычки».
Ученик - учителю: «Вы когда-нибудь клей ели?»
Учитель: «Нет».
Ученик - гордо: «А я да!»
Учитель - профессия серьезная, ответственная. Но веселаяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИКАХ
«На перемене ел листья комнатного растения в классе!»
«Разбил окно штрих-ручкой!»
«Не выучил стихотворение! Вместо этого пытался декламировать матерные стихи Есенина!»
ИЗ ЗАПИСЕЙ В ТЕТРАДЯХ
«В нашей столовой вода пахнет болотом».
«Равшан, как обычный человек, получил награду лучшего продавца помидоров».
«Уроки я всегда должен делать с удовольствием, иначе все равно придется делать, но уже без удовольствия».
«Воспитание, которое получил герой, было самое ужасное: его воспитывали гувернеры и гувернантки».
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