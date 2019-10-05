2019-10-05T13:30:26+03:00
Общество

Копье в штанах и матерные стихи Есенина: Смешные истории, рассказанные учителями

Крымские педагоги вспомнили ученические «перлы»
Анастасия ЖУКОВАНикита ПОЛЬКО
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Каждый учитель может написать очень веселые мемуары о школьных будняхКаждый учитель может написать очень веселые мемуары о школьных будняхФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В первую субботу октября Крым вместе со всей Россией отмечает День учителя. У каждого педагога найдется множество смешных историй, которые происходят на уроках. Они поделились самыми интересными с КП-Крым.

О ВЛАДЕНИИ КОПЬЕМ

7 класс. Урок литературы. Тема: «Рыцарский роман».

Учитель: «Рыцарь раньше должен был уметь хорошо держаться в седле, держать меч в руках, а на турнирах даже управляться с копьем».

Ученик: «Ага, и с тем копьем, что в штанах, тоже!».

Пауза. Дикий хохот в классе.

О РЕВОЛЮЦИЯХ

Тот самый 7 класс.

Учитель: «После уроков у вас внеклассное мероприятие. Все остаются».

Ученик: «Не хочу. Я протестую. Устроим революцию!».

Учитель: «Флаг и копье тебе дать?».

Ученик: «Флаг можно, а с копьем у нас Р. только управляться умеет».

Все вспомнили историю с копьем на литературе, и в классе снова дикий хохот.

О НЕОБЫЧНОМ МАНИКЮРЕ

8 класс.

Классный руководитель: «Не суй руки в аквариум! Это не твои рыбки, а учителя физкультуры».

Ученик 1: «Это не рыбки, это бесплатный пилинг!»

Классный руководитель: «Если они сдохнут, то тебе придется новых купить».

Ученик 2: «Если они сдохнут, учитель физкультуры тебе руку отгрызет, и тут даже маникюр не нужен будет!»

Иногда ученики смотрят на мир под другим углом Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иногда ученики смотрят на мир под другим угломФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

О ТЕРМИНАХ

5 класс. Литература.

Учитель: «Дети, кто такой барин?».

Ученик: «Тот, кто работает в баре».

О ПОЛУЧЕННОМ ОПЫТЕ

Классный час. Начальная школа. Тема: «Вредные привычки».

Ученик - учителю: «Вы когда-нибудь клей ели?»

Учитель: «Нет».

Ученик - гордо: «А я да!»

Учитель - профессия серьезная, ответственная. Но веселая Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Учитель - профессия серьезная, ответственная. Но веселаяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИКАХ

«На перемене ел листья комнатного растения в классе!»

«Разбил окно штрих-ручкой!»

«Не выучил стихотворение! Вместо этого пытался декламировать матерные стихи Есенина

ИЗ ЗАПИСЕЙ В ТЕТРАДЯХ

«В нашей столовой вода пахнет болотом».

«Равшан, как обычный человек, получил награду лучшего продавца помидоров».

«Уроки я всегда должен делать с удовольствием, иначе все равно придется делать, но уже без удовольствия».

«Воспитание, которое получил герой, было самое ужасное: его воспитывали гувернеры и гувернантки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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