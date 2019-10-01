Школьнику из Феодосии проломили голову дверью от туалета

В Феодосии младшеклассник едва не лишился жизни: сообщение о ЧП в стенах школы появилось в одном из популярных пабликов.

- 25 сентября в одной из школ Феодосии произошел несчастный случай: третьеклассник получил черепно-мозговую травму - мальчик сломал лобную кость, - сообщалось в публикации. - Руководство школы приняло решение вызвать родителей, а не скорую помощь. Хотя пострадавшему требовалась безотлагательная медпомощь. В итоге мать сама забрала сына и отвезла в больницу. Затем ребенка, потерявшего много крови, отправили санавиацией в Симферополь. Областные хирурги успешно провели сложную операцию: извлекли лобную кости, перелили кровь.

Автор поста возмущается, что педагоги не стали вызывать медиков, потому что им такое приказание отдало руководство учебного заведения.

- Как только школьник получил травму, то сразу позвонили его маме, которая попросила не вызывать скорую помощь до ее приезда, - сообщили КП-Крым в отделе образования Феодосии. – Родительница приехала очень быстро и уже сама обратилась за медицинской помощью для своего сына.

По данным управления образования Феодосии, третьеклассник во время перемены выбежал из туалетной комнаты в коридор, а там открылась дверь в женский туалет. И мальчик со всего маху ударился о торец двери, который был оббит железом.

Удар был очень сильный и мальчик получил серьезные травмы. Сейчас школьник прооперирован, ему предстоит реабилитация, но прогнозы у медиков оптимистичные.

- Создана комиссия при администрации города, которая выясняет все детали происшествия и уже затем будут приняты те или иные решения, - отметили в ведомстве.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Валерия Гудова:

- Какой ужас, аж мурашки по коже. Желаем ребенку скорейшего выздоровления!

Светлана Захарова:

- Подобное произошло с моим дитем в детсаду: упал, перелом и трещина носа. Но никто не вызывал ни меня, ни скорую. Пришла за ним вечером, а у него лицо отекшее. Стала возмущаться, а воспитатель сказала, что думала все обойдется.

Иван Хорошев:

- Люди стали боятся принимать какие-либо действия, потому что иногда даже верные решения, по их мнению, могут привести на скамью подсудимых. Поэтому они вызвали мать, чтобы она приняла решение.

Алексей Тарпищев:

- По-моему выдумка, что не хотели вызвать врачей. Да ни один руководитель не возьмет на себя такой ответственности!