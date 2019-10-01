Госуслуги Фонда соцстрахоания в Севастополе и новые подходы к реабилитации после травмы на работе

Фонд социального страхования РФ совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводит круглый стол на темы «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы профилактики производственного травматизма, комплексная реабилитация и возвращение к трудовой деятельности пострадавших от несчастных случаев на производстве, контроль условий и охраны труда на предприятиях Севастополя, концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» и текущая ситуация по городу Севастополю. Кроме того, специалисты расскажут о госуслугах фонда, которые позволят упростить оформление необходимых пособий, и многое другое.

Участники:

1. Назаров Вячеслав Валериевич, управляющий Государственным учреждением – Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Донец Елизавета Владимировна, начальник отдела страхования профессиональных рисков.

3. Ильченко Юрий Станиславович, главный специалист отдела страхования профессиональных рисков.

4. Швец Сергей Анатольевич, начальник отдела надзора и контроля за соблюдением Законодательства об охране труда Государственной инспекция труда города Севастополя.

5. Горбатов Вячеслав Иванович, председатель регионального союза работодателей «Союз промышленников и предпринимателей г. Севастополя».

Ждем вас 03 октября (в четверг) в 14-30 в пресс-центре конференц зала «Атлантика» г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 22

Аккредитация обязательна.

Телефон для аккредитации Мария Гамалей +7 (978)752-80-85 или по эл. почте:

mariya.gamaley@phkp.ru