Стало стыдно: Власти нашли деньги на реставрацию могилы сестры Чехова в Ялте

После нескольких публикаций в «КП-Крым» у ялтинских властей нашлись деньги и возможности, чтобы восстановить надгробие сестры Антона Чехова. Барельеф с могилы Марии Чеховой, напомним, был похищен неизвестными вандалами еще в 2013 году. Его не восстановили даже на 155-летние со дня рождения Марии Павловны.

Сегодня в ялтинском литературно-художественном мемориальном музее объявили, что бронзовый барельеф на надгробии сестры русского классика будет восстановлен.

- Мы обратились в архивы. В настоящий момент научные сотрудники уже занимаются поиском материалов, на основании которых можно начинать работу по восстановлению барельефа, - заявил директор музея Артем Чернов.

По его словам, решение поддержано лично министром культуры Крыма Ариной Новосельской.

Барельеф на могиле будут восстанавливать с учетом всех требований закона и по согласованию с профильными ведомствами.

В музее утверждают, что качественных снимков надгробия Марии Чеховой у них нет, но сохранилось приложение к отчету о посещении чеховских могил в 1968 году племянником Антона и Марии, Сергеем Чеховым.

- Скульптурно-профильный портрет Марии Павловны выполнен необычайно плохо и следует заменить его квалифицированной работой, - утверждал Сергей Чехов в своем отчете.

Так что не исключено, что новый барельеф будет отличаться от прежнего.