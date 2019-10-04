Мэри Поппинс 2019: «Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса лучших воспитателей Крыма

«Комсомольская правда - Крым» подводит итоги традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2019». В нем принимали участие воспитатели детских садов со всего полуострова!

Воспитатель в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище.

И «Комсомолка» вместе с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым рада поздравить наших прекрасных победительниц, которые набрали больше всего голосов.

Голосование проходило с 13 сентября по 4 октября.

1 МЕСТО, 22 894 голоса

Пилюгина Вероника Андреевна

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Радуга"», поселок городского типа Зуя Белогорского района.

Пилюгина Вероника Андреевна

2 МЕСТО

Шевченко Ульяна Юрьевна, 14 661 голос

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новосёловский детский сад "Красная шапочка"», поселок Новоселовское Раздольненского района.

Шевченко Ульяна Юрьевна

3 МЕСТО

Свеженцева Ирина Александровна, 13 980 голосов

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 "Солнышко"», город Алушта.

Свеженцева Ирина Александровна

Победители получат призы от наших партнеров.

Награждение победительниц состоится 8 октября в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. О времени сообщим дополнительно в личном письме.

Остальные участницы получат памятные дипломы от «Комсомолки» и Министерства образования, науки и молодежи РК.

Поздравляем!