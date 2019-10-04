Мэри Поппинс 2019: «Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса лучших воспитателей Крыма
«Комсомольская правда - Крым» подводит итоги традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2019». В нем принимали участие воспитатели детских садов со всего полуострова!
Воспитатель в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище.
И «Комсомолка» вместе с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым рада поздравить наших прекрасных победительниц, которые набрали больше всего голосов.
Голосование проходило с 13 сентября по 4 октября.
1 МЕСТО, 22 894 голоса
Пилюгина Вероника Андреевна
Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Радуга"», поселок городского типа Зуя Белогорского района.
Пилюгина Вероника Андреевна
2 МЕСТО
Шевченко Ульяна Юрьевна, 14 661 голос
Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новосёловский детский сад "Красная шапочка"», поселок Новоселовское Раздольненского района.
Шевченко Ульяна Юрьевна
3 МЕСТО
Свеженцева Ирина Александровна, 13 980 голосов
Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 "Солнышко"», город Алушта.
Свеженцева Ирина Александровна
Победители получат призы от наших партнеров.
Награждение победительниц состоится 8 октября в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. О времени сообщим дополнительно в личном письме.
Остальные участницы получат памятные дипломы от «Комсомолки» и Министерства образования, науки и молодежи РК.
Поздравляем!
ИСТОЧНИК KP.RU