Буйство цвета: В Никитском ботсаду покажут почти 500 сортов хризантем

В Никитском ботаническом саду 25 октября пройдет выставка хризантем. Гостей ожидает настоящее буйство красок – будет представлено 472 сорта этого цветка.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Выставка под названием «Золотой цветок» начнет работать с 12.00.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Кстати, селекцией хризантем сад начал заниматься 80 лет назад. Первенство, кстати. принадлежит Ивану Забелину, который на протяжении 40 лет трудился в саду и возглавлял отдел цветоводства.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

- В прошлом году на Балу красовались 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью наших гостей ожидает настоящий сюрприз. Мы представим 472 сорта и гибридные формы, причем 37 из них – новые сорта-интродуценты и 94 – новые гибридные формы селекции Никитского сада, - рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

В этом году в центре экспозиции расположился восьмилепестковый цветок, в котором высажены крупноцветковые сорта, за ним, по периметру – мелкоцветковые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розы и подснежники: Никитский ботанический сад на юге Крыма цветет в январе

Зима на полуострове - это зелень и краски [фото] (подробнее).

В Никитском ботаническом саду зацвела 100-летняя магнолия

Впервые ее цветки распустились в 1917 году (подробнее).