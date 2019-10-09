2019-10-09T08:23:07+03:00
Досуг

Буйство цвета: В Никитском ботсаду покажут почти 500 сортов хризантем

Выставка откроется 25 октября[фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба Никитского ботсадаФото: пресс-служба Никитского ботсада
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В Никитском ботаническом саду 25 октября пройдет выставка хризантем. Гостей ожидает настоящее буйство красок – будет представлено 472 сорта этого цветка.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Выставка под названием «Золотой цветок» начнет работать с 12.00.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Кстати, селекцией хризантем сад начал заниматься 80 лет назад. Первенство, кстати. принадлежит Ивану Забелину, который на протяжении 40 лет трудился в саду и возглавлял отдел цветоводства.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

- В прошлом году на Балу красовались 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью наших гостей ожидает настоящий сюрприз. Мы представим 472 сорта и гибридные формы, причем 37 из них – новые сорта-интродуценты и 94 – новые гибридные формы селекции Никитского сада, - рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

В этом году в центре экспозиции расположился восьмилепестковый цветок, в котором высажены крупноцветковые сорта, за ним, по периметру – мелкоцветковые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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