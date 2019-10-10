В центре Севастополя роботы устроили битву на ринге

По центру Севастополя 9 октября бегали гигантские «тараканы», стреляли танки, летали самолеты и гоняли на сноубордах спортсмены. На один день площадь Нахимова превратилась в площадку, где реальность соприкоснулась с виртуальным миром.

Всех роботов можно было потрогать и поигратьФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Участники фестиваля технического творчества «Технофест» показали свои проекты и робототехнику. Причем лучшие работы, которые позволят сделать жизнь города комфортнее, будут использоваться в реальном мире.

Некоторые проекты будут использованы в реальной жизниФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Площадь Нахимова превратилась в площадку, где реальность соприкоснулась с виртуальным миромФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Во время фестиваля презентовали лучшие проекты, среди которых программа, позволяющая найти новые подходы в сфере образования. Также разработчики показали систему мониторинга с помощью которой можно определить, когда необходимо провести ремонт здания.

Посетителям предложили посмотреть в телескопФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- А здесь у нас представлен робот Уборкобот, который предназначен для уборки центральных площадей города. Идеально было бы его использовать по ночам после проведения фестивалей, когда на улице остается много мусора, - рассказала преподаватель дополнительного образования робототехники Малой академии наук Светлана Минаева.

Забавные тараканьи бега устроили в центре городаФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Родители еле могли оттащить мальчишек, которые «зависли» в зонах виртуальной реальности. «Технофест» дал возможность устроить бои роботов на ринге, а также стрелять по мишеням в VR шлеме, управлять сноубордом и самолетом, а на полигоне с полноценной имитацией боя управлять танками.

На полигоне с полноценной имитацией боя ребята управляли танкамиФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Забавно соревновались на специальной площадке механические тараканы, а дети с помощью пульта управляли ими.

Управлять роботами можно было с помощью пультаФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Также работали фотозоны с 3D фото и моментальными снимками в инстапринтере.

КОНКРЕТНО

Фестиваль организован правительством Москвы, Севастополя, Центром развития туризма Севастополя, Фондом новых форм развития образования и сетью технопарков «Кванториум».

С 30 сентября в «Ласпи» в течение 10 дней проектные команды разрабатывали креативные решения по актуальным направлениям развития города: образованию, здравоохранению, туризму, внедрению современных технологий и экологии. Причем у каждого кластера есть реальный заказчик.

Участие принимали 300 талантливых ребят из 30 регионов России, Белоруссии, Молдовы.

- Это очень интересная возможность госслужащим увидеть свежий взгляд на развитие города, а для ребят – это отличная школа, не только для постижения профессий, но и школа дружбы, – прокомментировала заместитель Губернатора Ольга Тимофеева.