В Севастополе годовалая девочка попала в больницу после того, как мать спутала воду с кислотой
Вечером 5 октября в севастопольскую городскую больницу №5 поступила годовалая девочка.
Врачи диагностировали у малолетнего ребенка химический ожог глотки и пищевода.
Как стало известно КП-Крым, мать девочки призналась врачам, что вечером этого же дня готовила своей дочке кашу. Вот только вместо воды женщина налила в кастрюлю кислоту.
Химическая жидкость стала основой для губительного ужина.
Не заметив ничего подозрительного, женщина стала кормить свое дитя кислотной кашей. Когда ребенку стало плохо невнимательная мать обратилась за помощью к медикам. Уже в больнице ребенку была оказана помощь, однако девочка получила ожоги глотки и пищевода.
О состоянии здоровья девочки пока ничего не известно.
Как удалось выяснить, по факту случившегося началась проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU