В Севастополе годовалая девочка попала в больницу после того, как мать спутала воду с кислотой

Вечером 5 октября в севастопольскую городскую больницу №5 поступила годовалая девочка.

Врачи диагностировали у малолетнего ребенка химический ожог глотки и пищевода.

Как стало известно КП-Крым, мать девочки призналась врачам, что вечером этого же дня готовила своей дочке кашу. Вот только вместо воды женщина налила в кастрюлю кислоту.

Химическая жидкость стала основой для губительного ужина.

Не заметив ничего подозрительного, женщина стала кормить свое дитя кислотной кашей. Когда ребенку стало плохо невнимательная мать обратилась за помощью к медикам. Уже в больнице ребенку была оказана помощь, однако девочка получила ожоги глотки и пищевода.

О состоянии здоровья девочки пока ничего не известно.

Как удалось выяснить, по факту случившегося началась проверка.