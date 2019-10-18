2019-10-18T16:41:16+03:00
Происшествия

Годовалая девочка, съевшая кашу с кислотой, выписана из больницы Севастополя

Невнимательная мама перепутали воду с опасным химическим веществом
Галина КОВАЛЕНКО
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Ребенку после ужина понадобилась медицинская помощь.Ребенку после ужина понадобилась медицинская помощь.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Годовалая девочка из Севастополя, которая съела кашу сваренную на кислоте, уже находится дома.

- Ребенок был доставлен в городскую больницу № 5 в удовлетворительном состоянии, - сообщили КП-Крым в пресс-службе департамент здравоохранения города Севастополя.

Врачи тщательно обследовали малолетнюю пациентку. Провели все необходимые процедуры. Через два дня малышку выписали.

Напоминаем, когда в городскую больницу №5 привезли девочку, которой всего один годик, то врачи поставили ей серьезный диагноз: химический ожог глотки и пищевода.

Выяснилось, что родительница, когда варила кашу для дочки, перепутала воду с кислотой. После ужина ребенку стало резко плохо и пришлось вызывать «Скорую помощь».

ЧП с детьми не редкость в Севастополе: в одном из детских садов трехлетние дети во время прогулки нашли бутылку с растворителем, который попробовали на вкус. Им тоже понадобилась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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