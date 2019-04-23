Открыли ящик для игрушек и выпили растворитель: В детском саду Севастополя пострадали трое малышей

В Севастополе в больницу попали трое дошколят. ЧП произошло 10 апреля, когда воспитатель вывел младшую группу на вечернюю прогулку. Детей вот-вот должны были забрать родители.

- Как мы потом установили по записи с видеокамер, все произошло в промежутке с 17.15 до 17.20 часов, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Валентина Тарасенко, директор образовательного центра им. В.Д. Ревякина. - Трое из них нашли на веранде растворитель, открыли бутылку и сделали по глоточку. Воспитательница сразу же, как почувствовала, что от 3-летнего Игорька пахнет растворителем, вызвала ему «Скорую помощь»: в больнице посмотрели и сказали, что вроде бы все нормально, и отпустили домой. Но позже детям - Игорю и еще двум девочкам - стало плохо, и их пришлось госпитализировать.

Одну малышку, которая, видимо, не стала глотать жидкость, а выплюнула, выписали очень быстро. А вот мальчику и второй девочке пришлось провести в больнице немного больше времени. Врачи им поставили диагноз - химический ожог пищевода и желудка.

Как рассказали в детсаду, все трое малышей пошли на поправку и сейчас уже снова ходят в детсад.

Почему растворитель оказался в доступности?

- На прогулочной площадке в выходные дни проводили субботник. Растворитель использовали, когда занимались покраской. На веранде есть скамейки, в которых сделаны ящички для игрушек - вот туда-то и убрали временно «Уайт-спирит», - рассказала Тарасенко, - просто никто не мог подумать, что дети смогут туда полезть. Дело в том, что эта веранда не предназначена для прогулок - дети туда вообще не должны заходить, но постоянная воспитательница группы находилась на сессии, а та, которая ее заменяла, просто не досмотрела за детьми.

- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.

Идет следствие, которое и выяснит степень вины людей, отвечающих за безопасность и должное воспитание малышей в этом образовательном центре.

В прошлом году на территории севастопольской школы в селе Верхнесадовое произошло ЧП с трагическим исходом. Несколько учеников пришли в выходной день погонять мяч на школьном стадионе. Но прошел дождь и перед новыми футбольными воротами стояла большая лужа. Несовершеннолетние не захотели возиться в грязи и поставили старую металлическую конструкцию, которая валялась рядом. Но резкий порыв ветра опрокинул старые ворота, которые упали на одного из несовершеннолетних - парнишку не удалось спасти.

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