В Севастополе дети выпили растворитель: Следком ведет проверку

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-13T11:17:06+03:00

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Следователи проверят информацию о происшествии в детском саду, где дети выпили химвещество. Сообщение о том, что трое детей – трех и четырех лет, глотнули растворитель для краски, стоявший на веранде в детсаде, появилось в соцсетях.

- В короткие сроки по указанию и.о. руководителя управления следственным отделом по Нахимовскому району была зарегистрирована процессуальная проверка, - сообщает СК.

Выясняется не виноваты ли руководители дошкольного учреждения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

- Будут тщательным образом изучены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности малолетних и организацию воспитательного процесса, - отметила Ольга Постнова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по городу Севастополю.

После подведения итогов и станет ясно, что делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU