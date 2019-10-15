Севастополь обогнал Крым по количеству введенного жилья

Каждый год в нашей стране вводится свыше 75 миллионов квадратных метров жилья. Чаще всего новоселья отмечают в Ленинградской, Московской и Тюменской областях. Аутсайдеры - Мурманская, Магаданская области и Чукотский автономный округ.

Рейтинг составили аналитики РИА Новости по данным Росстата. Исследования проводили с июля 2018-ого по июнь 2019 года.

Севастополь среди 85 регионов РФ занял почетное 24-ое место (0,541 квадратных метров общей площади на человека), а вот Республика Крым (0,385 квадратных метров общей площади на человека) отстала почти на два десятка пунктов и оказалась на 52 строчке.

Среднероссийский показатель общей площади на человека составляет - 0,52 квадратных метров.

Есть в рейтинге и второй показатель – обеспеченность населения жильем.

И если в Севастополе на одного человека приходится 28 м², то Крым на третьем месте с конца по обеспеченности населения жильем (18,1 м² на человека). Хуже дела обстоят только в Ингушетии (15,3 м²) и Тыве (14,1м²).

Средней же показатель в Российской Федерации - 25,8 м².

КОМПЕТЕНТНО

Виктор Реутов, директор Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:

- Одна из причин отставания региона в строительной сфере – это очень высокие цены на жилье. Да, важно построить дом, но ведь нужно еще найти покупателей. Но если в том же Симферополе пару лет тому назад жилье «на котловане» можно было взять, например, по 52 тысячи за квадратный метр, то сейчас цены выросли до 76 тысяч. И это при том, что идет речь о жилье эконом-класса. Свою лепту в подорожание внес и закон о долевом участие граждан, который не дает право строительным компаниям привлекать средства людей для строительства. Застройщики берут деньги в банках, что конечно же отражается на ценах.

Возможно, с открытием железнодорожного моста рост цен на недвижимость замедлится в связи со снижением стоимости транспортной логистики стройматериалов, а соответственно увеличатся объемы жилищного строительства.

СЕВАСТОПОЛЬ ЗАСТРАИВАЮТ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Александр Юрьев, общественный деятель:

- Основная причина - это дефицит высокопрофессиональных кадров в строительной сфере, который в Республике Крым острее ощущается, чем в Севастополе. Нельзя сбрасывать со счета и санкции, из-за которых крупные инвесторы обходят Крымский полуостров стороной.

В регионе огромное отставание наблюдается не только в строительстве и вводе жилья, но и в выполнении федеральной целевой программы. Из-за отсутствия грамотных специалистов необходимая документация для объектов ФЦП готовится в неоправданно затянутые сроки, что приводит к срыву ее реализации.

Если же говорит только о жилищном строительстве, то на территории Республики Крым по большому счету работает две больших строительных компании, которым дан зеленый свет. Остальным же нужно пройти круги ада, чтобы начать полноценно работать.

Севастополь же более адаптирован к российским реалиям, да и политика у местных властей несколько иная. К тому же, Севастополь территориально меньше Крыма: одним городом легче управлять, чем республикой.

Кроме того, в городе федерального значения определенный положительный вклад в строительную сферу вносит Министерство обороны. Есть в Севастополе и морские порты, которые упрощают доставку стройматериалов. Не секрет, что на темпы жилищного строительства влияет и дороговизна квадратного метра, которая отчасти связана с тем, что большая часть стройматериалов на полуострове привозная.